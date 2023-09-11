fb ig video ETtoday search mobile

星巴克 X 米奇聯名9／19開賣　憑官網截圖限時兩天「全品項兩杯6折」

>

▲星巴克X米奇聯名單品。（圖／星巴克提供）

▲星巴克X米奇聯名單品9／19開賣。（圖／星巴克提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年適逢迪士尼100周年，星巴克也推出與米奇的聯名商品，以復古懷舊風格為圖案主軸，讓使用者走入帶出迪士尼過往情懷，品項包括21款隨行杯與生活用品，其中有9款搶先開放給星禮程會員購買，此外還設計專屬咖啡檔期優惠，9／18起一連兩天只要憑官網迪士尼截圖，至店就可享全品項兩杯6折優惠，就算不是會員也適用喔！

▲星巴克X米奇聯名單品。（圖／星巴克提供）▲星巴克X米奇聯名單品。（圖／星巴克提供）▲星巴克X米奇聯名單品。（圖／星巴克提供）

▲DISNEY米妮馬克杯、DISNEY米奇馬克杯、史迪奇馬克杯，售價850元。

星巴克與全球最受喜愛的品牌Disney迪士尼攜手合作，首次推出復古懷舊系列「Relive the Magic Together」一起重溫魔法的聯名限定商品，是秋天至今最矚目的聯名系列，共推出15款令人驚喜的迪士尼各式材質咖啡隨行杯，以及6款生活用品，預計將於9／19全門市及線上門市同步上市。

▲星巴克X米奇聯名單品。（圖／星巴克提供）

▲星禮程會員可於9／18搶先購買以上9款米奇聯名單品。

跟上次BLACKPINK一樣，有9款商品開放星禮程會員於9／18搶先購買，包括擁有俏皮杯蓋立體造型的DISNEY米奇馬克杯、DISNEY米妮馬克杯、DISNEY史迪奇馬克杯，以及DISNEY Love不鏽鋼杯、DISNEY Chill不鏽鋼杯、DISNEY FRIENDS不鏽鋼杯，還有對應上方不銹鋼杯款圖騰的3款提袋，都能讓會員搶先買到。

▲星巴克X米奇聯名單品。（圖／星巴克提供）▲星巴克X米奇聯名單品。（圖／星巴克提供）▲星巴克X米奇聯名單品。（圖／星巴克提供）

▲DISNEY Love、Chill、FRIENDS不鏽鋼杯，售價1,280元。

其餘在9／19正式開賣的商品包括冷水杯、不鏽鋼水壺、迪士尼人物不銹鋼杯，另有3款綠色、白色、粉色的雨傘單品，陪你在秋冬帶著可愛情懷，俏皮又帶有懷舊風的迪士尼聯名商品，隨時讓你重溫迪士尼的奇幻魔法，喚起各年齡層共同的療癒之海。

▲星巴克X米奇聯名單品。（圖／星巴克提供）▲星巴克X米奇聯名單品。（圖／星巴克提供）▲星巴克X米奇聯名單品。（圖／星巴克提供）

▲DISNEY小飛象冷水杯，售價600元；DISNEY唐老鴨不鏽鋼水壺，售價1,180元；DISNEY LOVE雨傘，售價1,050元。

此外星巴克還為此聯名商品搭配專屬檔期優惠，在9／18至9／19限時兩天，推出「一起尋找迪士尼奇幻魔法」優惠，活動期間憑星巴克社群官方帳號，包括官方網頁、LINE OA、instagram、facebook的迪士尼截圖，購買兩杯大杯以上相同容量、風味、冰熱飲料，可享2杯6折優惠。 9／16至10／13在台北時代門市，還有窗貼、拍照背板、拍照框等提供給現場顧客拍照，9／18星禮程會員於該店消費任一大杯全品項飲料，可獲得迪士尼聯名限定明信片。

▲IKEA推翻轉肉丸玩偶集點活動。（圖／品牌提供）

▲IKEA推翻轉肉丸玩偶集點活動，把人氣玩偶變成經典菜色牛肉丸。（圖／品牌提供）

IKEA即起至10月底推出「翻轉肉丸玩偶」，將瑞典餐廳招牌的牛肉丸菜色「巨大化」，且把超受歡迎的招牌鯊鯊、小熊跟猩猩塞進丸子裡，在翻轉出來的過程還會出現不同的可愛片刻，還能掛在背包提袋上帶著走，讓你隨時捏捏翻轉好心情。

▲IKEA推翻轉肉丸玩偶集點活動。（圖／品牌提供）

▲IKEA推翻轉肉丸玩偶集點活動。（圖／品牌提供）

▲IKEA推翻轉肉丸玩偶集點活動。（圖／品牌提供）

因應IKEA品牌第80周年，即日起到10／31推出翻轉肉丸玩偶集點送，消費者需要先加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡才可參加，在活動期間單筆消費滿149元，即可獲得1點，集滿10點即可隨機兌換一款超萌Q的IKEA翻轉肉丸玩偶，三種款式隨機贈送，數量有限送完為止。

▲IKEA推翻轉肉丸玩偶集點活動。（圖／品牌提供）

▲IKEA推翻轉肉丸玩偶集點活動。（圖／品牌提供）

▲IKEA推翻轉肉丸玩偶集點活動。（圖／品牌提供）

該款設計採用雙面造型的翻轉設計，一面是放大版的IKEA瑞典肉丸，翻開後會出現經典玩偶的縮小版，當然少不了一直很火熱的品牌網紅鯊鯊，還有原本價格超甜、是許多小孩床伴的小熊，跟長長手臂可環抱給足安全感的猩猩，全部可收納在巨型肉丸裡的尺寸又萌又可愛，結合牛肉丸意象還附鑰匙圈，就是要讓你時時刻刻想起IKEA！

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

關鍵字：

星巴克Ｘ米奇, 迪士尼聯名, 兩杯六折, 2杯6折

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

越親密越不聯繫三大星座！TOP 1不擅長言語社交　心裡把對方當兄弟就夠

越親密越不聯繫三大星座！TOP 1不擅長言語社交　心裡把對方當兄弟就夠

超準！挑一杯看起來「最貴的飲料」看看你在別人眼中是怎樣的人

超準！挑一杯看起來「最貴的飲料」看看你在別人眼中是怎樣的人

星巴克9／11起推特定品項買一送一　點9款飲品直接現賺一杯

星巴克9／11起推特定品項買一送一　點9款飲品直接現賺一杯

新光三越DIAMOND TOWERS 9／16試營運　3大亮點搶先看 皮膚科醫師點名5個常見「爛臉保養法」　小心慢性毀容、變敏感肌 10款精品樂福鞋挑一雙帶走　Prada最受歡迎、Celine低調的復古質感 NIKE新鞋打對折現省2千！「限時2天」熱門款Dunk、AJ1全都降價了 UNIQLO KAWS聯名今開賣！粉絲一早排隊瘋搶　首個完售竟是ARTBOOK 星巴克9／11起連續兩天買一送一　那堤、星冰樂都有優惠 即使不愛也不會分手三大星座！TOP 1特別念舊情　曾相愛過的地位不會變

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面