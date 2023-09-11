星巴克 X 米奇聯名9／19開賣　憑官網截圖限時兩天「全品項兩杯6折」

▲星巴克X米奇聯名單品9／19開賣。（圖／星巴克提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年適逢迪士尼100周年，星巴克也推出與米奇的聯名商品，以復古懷舊風格為圖案主軸，讓使用者走入帶出迪士尼過往情懷，品項包括21款隨行杯與生活用品，其中有9款搶先開放給星禮程會員購買，此外還設計專屬咖啡檔期優惠，9／18起一連兩天只要憑官網迪士尼截圖，至店就可享全品項兩杯6折優惠，就算不是會員也適用喔！

▲DISNEY米妮馬克杯、DISNEY米奇馬克杯、史迪奇馬克杯，售價850元。

星巴克與全球最受喜愛的品牌Disney迪士尼攜手合作，首次推出復古懷舊系列「Relive the Magic Together」一起重溫魔法的聯名限定商品，是秋天至今最矚目的聯名系列，共推出15款令人驚喜的迪士尼各式材質咖啡隨行杯，以及6款生活用品，預計將於9／19全門市及線上門市同步上市。

▲星禮程會員可於9／18搶先購買以上9款米奇聯名單品。

跟上次BLACKPINK一樣，有9款商品開放星禮程會員於9／18搶先購買，包括擁有俏皮杯蓋立體造型的DISNEY米奇馬克杯、DISNEY米妮馬克杯、DISNEY史迪奇馬克杯，以及DISNEY Love不鏽鋼杯、DISNEY Chill不鏽鋼杯、DISNEY FRIENDS不鏽鋼杯，還有對應上方不銹鋼杯款圖騰的3款提袋，都能讓會員搶先買到。

▲DISNEY Love、Chill、FRIENDS不鏽鋼杯，售價1,280元。

其餘在9／19正式開賣的商品包括冷水杯、不鏽鋼水壺、迪士尼人物不銹鋼杯，另有3款綠色、白色、粉色的雨傘單品，陪你在秋冬帶著可愛情懷，俏皮又帶有懷舊風的迪士尼聯名商品，隨時讓你重溫迪士尼的奇幻魔法，喚起各年齡層共同的療癒之海。

▲DISNEY小飛象冷水杯，售價600元；DISNEY唐老鴨不鏽鋼水壺，售價1,180元；DISNEY LOVE雨傘，售價1,050元。

此外星巴克還為此聯名商品搭配專屬檔期優惠，在9／18至9／19限時兩天，推出「一起尋找迪士尼奇幻魔法」優惠，活動期間憑星巴克社群官方帳號，包括官方網頁、LINE OA、instagram、facebook的迪士尼截圖，購買兩杯大杯以上相同容量、風味、冰熱飲料，可享2杯6折優惠。 9／16至10／13在台北時代門市，還有窗貼、拍照背板、拍照框等提供給現場顧客拍照，9／18星禮程會員於該店消費任一大杯全品項飲料，可獲得迪士尼聯名限定明信片。

▲IKEA推翻轉肉丸玩偶集點活動，把人氣玩偶變成經典菜色牛肉丸。（圖／品牌提供）

IKEA即起至10月底推出「翻轉肉丸玩偶」，將瑞典餐廳招牌的牛肉丸菜色「巨大化」，且把超受歡迎的招牌鯊鯊、小熊跟猩猩塞進丸子裡，在翻轉出來的過程還會出現不同的可愛片刻，還能掛在背包提袋上帶著走，讓你隨時捏捏翻轉好心情。

因應IKEA品牌第80周年，即日起到10／31推出翻轉肉丸玩偶集點送，消費者需要先加入IKEA LINE官方帳號，並升級數位宜家卡才可參加，在活動期間單筆消費滿149元，即可獲得1點，集滿10點即可隨機兌換一款超萌Q的IKEA翻轉肉丸玩偶，三種款式隨機贈送，數量有限送完為止。

該款設計採用雙面造型的翻轉設計，一面是放大版的IKEA瑞典肉丸，翻開後會出現經典玩偶的縮小版，當然少不了一直很火熱的品牌網紅鯊鯊，還有原本價格超甜、是許多小孩床伴的小熊，跟長長手臂可環抱給足安全感的猩猩，全部可收納在巨型肉丸裡的尺寸又萌又可愛，結合牛肉丸意象還附鑰匙圈，就是要讓你時時刻刻想起IKEA！