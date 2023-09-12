李泳知首看COACH大秀變「優雅小女人」　揹Tappy包連撞J.Lo、吳謹言

▲COACH春夏大秀適逢創意總監Stuart Vevers入主10周年，秀場看點滿滿。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

2024春夏時裝周早前從紐約正式開跑，而Coach作為第一個打頭陣上場的品牌，果然看點十足！這次春夏系列不僅是創意總監Stuart Vevers加入品牌的10周年紀念大秀，秀上除了各式又酷又辣的皮革單品，還有多巴胺色調的小鴨包、蝴蝶結包和化身可愛耳環、別針的Rexy恐龍配件都超吸睛！更有眾多名人到場，包含首次以代言人身份現身時裝周的韓星李泳知，一連與天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、吳謹言撞包，但少見的優雅小女人裝扮還是讓人眼前一亮。

說到這場秀上最受矚目的看秀嘉賓，當然是一出場就氣勢爆棚的歌壇天后J.Lo珍妮佛羅培茲。身為全球形象大使的她，單穿一件灰棕色Oversize麂皮流蘇外套配上一雙膝下蛇紋長靴，再搭配墨鏡白框漸層墨鏡和銀色漆皮Tappy手提包，看似簡單的造型卻超吸睛，完美展現出女王氣勢，性感又霸氣。

另一焦點絕對是不久前才剛宣布成為Coach品牌大使的韓國人氣饒舌女歌手李泳知，立刻就飛到紐約獻上看秀初體驗。她選穿一襲微透膚的細肩帶黑色長洋裝搭配帶銀蔥的網格絲襪和黑色瑪莉珍鞋，肩上的揹銀色漆皮Tappy手提包更成為造型焦點，顛覆平時幽默率性的形象，讓首次出席時裝周的她呈現優雅小女人面貌。

同為Coach全球品牌代言人、以《延禧攻略》走紅的大陸女星吳謹言，則是以飄逸的荷葉領紫色長洋裝搭配短版毛絨外套，手上同樣提著銀色漆皮Tappy手提包，展現青春俏麗氣息。

鬼鬼吳映潔也驚喜現身Coach 2024春夏秀場，她穿上搶眼的銀色套裝，內搭性感短版挖背背心，腳踏厚底裸靴搭配個性感十足的髮辮造型，最後再用立體星星包增添一點甜美可愛感，甜酷的造型讓粉絲狂喊「太美了！」

本次Coach大秀選在紐約公共圖書館的Celeste Bartos Forum舉行，同時也是創意總監Stuart Vevers入主品牌10周年，Stuart Vever以新世代視角重新詮釋文化傳統的下一個篇章，亦慶賀了以品牌標誌元素與典藏設計語彙作為個人風格與自我表達的歷程，「回顧過去十年，我希望這個系列能貼近個人經歷，同時並捕捉我對於紐約時尚定義的最初的想像及記憶」。



秋季系列以青春洋溢的演繹手法顛覆美式設計風格，而2024年春季Coach更進一步以傳統面料打造西服剪裁作品，並融入年輕世代的反主流文化態度，和古著經久使用後特有的獨一無二磨舊之美。像是這季主打皮革單品，包含各色皮革洋裝、皮革Bra Top、長版皮革西裝等；還有流蘇麂皮夾克和西裝外套、取用再生棉質與丹寧的基本款，以及以手工破壞手法所創造的多樣材質與色彩變化。

2024春夏系列更推出薄透不收邊設計的細肩帶連身裙，以及綴有手工縫補細節的仿舊感復古針織長裙，還有學院主題風短袖上衣及運動衫，印著紐約上東區經典牛排館Donohue's的圖樣，翻玩餐廳商標成運動風徽章。

而本季的皮革手袋和鞋履則與服飾系列中的懷舊風格呈現有趣反差。包款除了有以絎縫菱紋風貌亮相的Coach Shapes手袋與Tabby手袋，像是保齡球手袋及超大型托特手袋等日常實用的設計，還有各種多巴胺色調的蝴蝶結、愛心、星型、小鴨等立體包型；鞋履系列釋出多款色彩斑斕的漆皮休閒鞋、果凍膠感平底鞋，俏皮且鮮明的設計讓造型搭配更有趣。另外還有Coach經典標誌Rexy恐龍更化身為各種糖果色耳環、別針，絕對是本季必入的可愛時髦小配件。