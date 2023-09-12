膠原蛋白怎麼補充最有效？王綺嫻醫師最新4秘訣分析：腸胃照顧也關鍵

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖、品牌提供

隨著年紀的增長，膠原蛋白都會不斷流失，造成臉部鬆弛、下垂等狀況出現，恩主公醫院皮膚科暨美容醫學中心主任王綺嫻，就分享第一手、最新最實用的抗老秘訣，甚至連腸胃都應該照顧，才能夠幫助維持年輕肌齡，整個人都看起來相較同齡人年輕很多。

＃降低膠原蛋白流失

想要讓肌膚更有彈性、光澤，首先最重要的就是降低膠原蛋白的流失，透過維持正常作息、減糖、戒菸等好的生活習慣，能讓膠原蛋白更多地被身體保持住，王綺嫻指出，「我們之前有研究發現，天天抽一包菸的人，會比同年齡的人看起來老7歲，因為菸裡面有太多傷身體的化合物」，所以好好養成健康生活習慣，會是守住年輕的首要條件。

＃補充原料、好的啟動機制

膠原蛋白其實是由很多種不同的分子以及營養素組成，並非攝取單一一種食材就可以馬上獲得，所以在補充上面，王綺嫻建議可以先從原料攝取，包含：維他命C、二胜肽、三胜肽、膠原蛋白水解物等等，然後搭配可以幫助合成的機制，像是菸鹼醯胺、環狀氨基酸等等來啟動，相互搭配效果會比較好，運用內含維生素C、維生素E、維生素A等保養外用補充，幫助膠原蛋白更好合成。

＃內在食補

「目前的醫學報告顯示，無法靠單一食品來促成膠原蛋白合成」，王綺嫻分析，所以在飲食上，可以透過近期提倡的多元飲食法或是彩色飲食法，多攝取不同多樣性、多色彩的食材，讓腸道菌叢分佈更多元、平衡，在最新的皮膚科醫學大會也發現，腸道健康與肌膚好壞息息相關，建議飲食不要太單一、避免加工食品，沙拉、水果等各種原型食物多樣足量攝取最好。

＃防曬做好

很多人都會在30歲的時候才驚覺自己好像肌膚彈性不如以前，王綺嫻指出，「目前文獻記載，從25歲開始膠原蛋白就會以平均1%的方式逐年遞減」，但是有的人每年可能只少0.5%、有些人卻有0.8%，其實影響的原因很多，像是有固定「防曬」、定期補充「抗氧化飲食」的人（比如：維他命B3、菸鹼醯胺、維他命C等等），流失的速度就會慢，所以全方位的生活模式調整更為重要。

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