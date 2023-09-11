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大秀直播／秦嵐為TORY BURCH飛紐約　穿過膝牛仔裙再度大減齡

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▲TORY BURCH 2024春夏秀在紐約時裝周登場。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

2024春夏紐約時裝周展開，台灣時間9月12日上午8點，有TORY BURCH大秀登場，秦嵐將是座上賓，她已搶先發了俏麗美照，穿著過膝牛仔裙、短襪與球鞋，再度大減齡，完全看不出44歲。想跟秦嵐一起看秀很容易，點開上方影片，就能透過直播零時差看到最新系列。

▲TORY BURCH直播。（圖／翻攝秦嵐微博）

▲TORY BURCH直播。（圖／翻攝秦嵐微博）

▲秦嵐穿得輕便，完全看不出年紀。（圖／翻攝秦嵐微博）

今年6月TORY BURCH正式宣布秦嵐為品牌代言人，再早之前她已經常出席TORY BURCH活動，也多次前往時裝周看秀，這回有了官方身份，氣場更足，她po文寫下：「Hello時裝周，紐約見。」以長袖針織衫配牛仔裙，斜背著TORY BURCH水桶包，一身黑白色系，簡單又搶眼。

TORY BURCH有許多實穿且充滿女性能量的作品，2023秋冬廣告在車展取景，與秦嵐同為品牌代言人的超模劉雯，穿著短大衣配牛仔裙，加上網襪與樂福鞋，或是毛衣與襯衫搭配老花包，既俐落又隨興。

▲TORY BURCH直播。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH直播。（圖／品牌提供）

▲超模劉雯拍攝TORY BURCH 2023秋冬廣告。（圖／品牌提供）

更多2024春夏秀

RALPH LAUREN睽違4年重返紐約時裝周，包括珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）、茱莉安摩爾（Julianne Moore）、黛安基頓（Diane Keaton）、亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）、李冰冰、Krystal（鄭秀晶）等人都到場，星光相當耀眼。

▲TORY BURCH直播。（圖／品牌提供）

▲亞曼達塞佛瑞（右起）、黛安基頓、珍妮佛羅培茲坐在一起看秀。（圖／品牌提供，以下同）

▲TORY BURCH直播。（圖／品牌提供）

▲李冰冰（左）與Krystal參與RALPH LAUREN 2024春夏秀。

2024春夏系列反映著女性的多種面貌，品牌拿手的丹寧、奢華而注重細節與質感的老錢風（Old Money），都在新作中大鳴大放。設計師Ralph Lauren透露2024春夏女裝是嶄新的浪漫風格，他表示：「藝術感十足的仿舊水洗牛仔面料混搭彩繪花卉，詮釋無拘無束的自由個性、黑金色調融入經典廓形，奢華手工工藝輔以濃郁色彩，營造和諧美感；女性的獨立自主和藝術精神，正是揮灑自我態度的最佳畫布。」

▲TORY BURCH直播。（圖／品牌提供）

▲RALPH LAUREN。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH直播。（圖／品牌提供）

▲TORY BURCH直播。（圖／品牌提供）

►紐約時裝周／Krystal驚喜同框李冰冰！傳奇超模壓軸Ralph Lauren老錢風新生 

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關鍵字：

紐約時裝周, TORY BURCH, 秦嵐, 劉雯, RALPH LAUREN

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