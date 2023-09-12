熱賣20年熱「惹我蜜粉」變身黑色、BAD BLUE成為最可愛保養品

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝聯名越來越有趣，超可愛的包裝，讓人陷入選擇障礙，誰都心甘情願掏錢買單。

neuve 惹我清爽吸油蜜粉不用打廣告，一直以來都是消費者口耳相傳熱賣王，粉質細膩自然隱藏毛孔，妝效輕透，超強的油脂吸附能力搭配特製的抗菌粉撲，更是油肌女孩的最愛。除了定妝補妝之外，還可以化身乾洗髮讓扁塌的瀏海瞬間蓬鬆，一顆多用。

▲neuve 惹我清爽吸油蜜粉來貘限定版，160元。

為了歡慶在台上市20周年，特別與百萬人氣插畫家Cherng聯名，首度推出惹我20周年來貘限定版包裝，一改過往薄荷綠小清新的印象，變身為黑色，絕對值得收藏。

最會聯名的THE FACE SHOP再次推出限定聯名系列，乘上Y2K盛大風氣，THE FACE SHOP旗下醫美保養品牌肌本博士，這次和韓國超人氣潮流品牌BAD BLUE，聯手打造清爽淨透的保養組合，從日常保養到曬後舒緩都一起呵護。

擄獲韓國年輕世代心的潮流品牌BAD BLUE，大勢女團NEW JEANS 的HANNI與G-IDLE的宋雨琦都曾入手為愛用私服。這次BAD BLUE跟肌本博士的明星熱銷-積雪草系列，推出最適合夏末初秋的聯名保養，炎炎夏日及換季躁動再也不怕乾燥緊繃。

▲肌本博士 淨膚調理爽膚棉-BAD BLUE 聯名版 80 PADS （150ml），850元。

其中最適合懶人和保養新手的淨膚調理爽膚棉，吸滿精華的保濕棉片，輕輕擦拭就可以同時完成舒緩補水，還有夏日出遊必備的積雪草水凝霜， 小容量輕巧好攜帶。