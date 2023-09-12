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百億富婆戀上「甜茶」擁吻放閃　74萬卡地亞金錶也搶鏡

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▲▼ 「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）戀上26歲的百億富婆網紅凱莉傑納（Kylie Jenner） 。（圖／CFP）

▲「甜茶」提摩西夏勒梅（右）與凱莉傑納相偕觀賞美國網球公開賽男單決賽，他的手始終搭在女友肩上。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

27歲好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）戀上26歲的百億富婆網紅凱莉傑納（Kylie Jenner），讓粉絲們跌破眼鏡，紛紛唱衰這段戀情，不過熱戀中兩人不以為意，照樣在美國網球公開賽男單決賽中卿卿我我，提摩西夏勒梅的手始終搭在凱莉傑納的肩上，還不時忘情擁吻，閃瞎一旁看球觀眾與媒體，凱莉的金錶也跟著搶鏡，74萬元的卡地亞（Cartier）名錶襯富婆身價。

▲▼ 「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）戀上26歲的百億富婆網紅凱莉傑納（Kylie Jenner） 。（圖／CFP）

▲提摩西夏勒梅（右）與凱莉傑納忘情擁吻。（圖／CFP）

凱莉傑納是美國實境節目女星「豐臀金」金卡達夏同母異父妹妹，與前男友饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）育有2個小孩，2020年她將自創美妝品牌51%持股給Coty集團，晉身為身價逾300億元台幣的富婆，過著高調的豪奢生活，曾曬出衣帽間的大地色系的愛馬仕（Hermes）鱷魚皮柏金包、香奈兒（CHANEL）、DIOR包與各家精品鞋，只是一小部分的收藏估價已超過3000萬元。

▲▼ Cartier,Hermes 。（圖／翻攝IG）

▲凱莉傑納曾秀出衣櫃一小角的秋季配件，全是愛馬仕鱷魚皮柏金包、香奈兒、DIOR包與各家精品鞋。（圖／翻攝kyliejenner IG）

近日凱莉傑納戀上好萊塢炙手可熱新星提摩西夏勒梅震驚演藝圈，兩人走到哪都狂放閃，是鎂光燈捕捉的焦點，她的名牌配件也在鏡頭下一一曝了光，在美網男單決賽所戴的金錶為卡地亞Panthère de Cartier美洲豹小型款石英錶，此系列腕錶誕生於1980年代，錶框上的螺絲裝飾、圓角方形設計搭配經典八角形藍寶石錶冠、羅馬數字時標以及靈活自如的手環式錶鍊，都是招牌特色。

▲▼ Cartier,Hermes 。（圖／翻攝IG）

▲凱莉傑納佩戴卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶，小型款石英錶740,000元。（圖／翻攝卡地亞官網）

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關鍵字：

甜茶, 提摩西夏勒梅, 凱莉傑納, Cartier, 卡地亞

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