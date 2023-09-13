「職場最可怕主管」Top 3！第一名超顧人怨　自己搞砸工作還怪別人





▲「職場最可怕主管」Top 3 。（示意圖／翻攝自IG@jtbcdrama）

記者鮑璿安／台北報導

在職場中需要講求團隊合作方式，因此隊友、上司的性格至關重要，從星座角度來分析，以下「職場最可怕主管」Top 3，時常讓下屬身心俱疲，看看誰上榜了！

Top 3 天蠍座

天蠍座通常充滿了強烈的情感和決心，想達成的事情不擇手段也要完成，因此當天蠍成為主管時，底下的人可就不是這麼好受了，他們會變得非常專注於達成目標，有時可能表現出掌控慾過強的特質，會讓員工和身邊的人感到壓力重重，有些喘不過氣來。

Top 2 獅子座

獅子座具有強烈的自信和領導能力，但有時他們可能會變得過於自我中心和自負，因此聽不進身邊人的任何建議，甚至認為別人都比不上他們的決策，如果一個獅子座的主管過於強調自己，而不夠關注團隊的需求和成就，這可能會對工作氛圍產生負面影響。

Top 1 牡羊座

牡羊座的優點是時時刻刻都充滿活力和決心，但缺點也伴隨而來，有時他們可能會變得過於急躁和衝動，為了急著下決策反而搞錯了方向，這也就導致他們身為主管時無法保持冷靜和耐心，進而嚴重影響到整個團隊的氣氛，情緒上的失控讓人承受不住，自己搞砸就會怪罪別人，感到很難相處。