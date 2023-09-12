寒舍Barolo義大利酒王餐宴再登場　3680元套餐能飲10萬元紅酒

▲寒舍集團再度推出去年爆滿的Barolo義大利酒王餐宴，今年擴大到30場，寒舍食譜祭出7道特菜佐義大利酒后。《喝酒不開車，開車不喝酒》（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

去年舉辦場場爆滿的寒舍集團「Barolo義大利酒王餐宴」，今秋再次回歸，集結旗下請客樓、安東廳、寒舍食譜3間頂級料理，並由國際酒評家黃筱雯，挑選出的超過800款義大利四大產區Barolo酒王、雙酒后、西西里火山紅酒，推出30場限量餐宴，民眾可品嚐特製套餐美食之外，還可品飲超過10款、市價達10萬元的頂級紅酒，每人餐價3,680元起，即起開放預訂。

▲義大利酒王Barolo產區風景。（圖／各業者提供）

寒舍集團在去年首度舉辦Barolo義大利酒王餐宴，獲熱烈好評，今年擴大規模集結喜來登「請客樓」、「安東廳」、寒舍艾美「寒舍食譜」舉辦各10場餐酒會。以川揚料理見長的米其林一星請客樓，搭配十九世紀專屬義大利國王的御飲的酒王「巴洛羅（Barolo D.O.C.G.）產區」紅酒；安東廳與寒舍食譜則搭配「芭芭瑞絲科（Barbaresco D.O.C.G）產區」、「托斯卡尼布雷諾（Brunello di Montalcino D.O.C.G）產區」以及紅酒界新星「西西里火山產區（Etna D.O.C）」酒款。

▲國際酒評家黃筱雯為今年選出超過800支酒款。

酒評家黃筱雯表示，來自義大利的酒王酒后因產區小、釀造規範繁多故數量稀缺，每款酒需長達38個月陳年才能上市，頂級「特級陳年酒王Barolo Riserva」更是多陳釀長達5年至10年、雙酒后「Barbaresco」和「Brunello di Montalcino」則各需至少陳年26個月和28個月以上，也是「義大利一王二后」近年來在國際葡萄酒市場中被公認為繼法國勃根地紅酒後、最具增值與收藏價值的酒款，本次餐酒會的部分紅酒，甚至有錢也不一定買得到。

▲台北喜來登請客樓首揭幕，以川揚味佐義大利酒王激起興味。《喝酒不開車，開車不喝酒》（圖／各業者提供）

Barolo義大利酒王餐宴從10／3起在「請客樓」揭開序幕，許宏德主廚規劃七道川揚菜搭配，包含生煎低溫無骨牛小排、金沙蒜酥南非鮑、燒酒龍蝦麻油飯、黃金濃湯燉花膠、剁椒鮮露海鱸魚等，佐Barolo酒王紅酒，其中最大亮點莫過單支市價約16,000元的「Gaja：Barolo DOCG, Sperss 2016」等特級陳年酒王葡萄酒，套餐售價4,280元＋10%。

▲台北喜來登安東廳也以頂級紐約客搭配義大利酒后登場。《喝酒不開車，開車不喝酒》（圖／各業者提供）

「安東廳」則推七道式餐酒饗宴，讓澳洲M9紐約客與台灣噶瑪蘭黑豚驚豔味覺；「寒舍食譜」則推大蔥白灼日本鹿兒島縣A5和牛、XO醬百合蘆筍煎北海道干貝與大北菇鮑汁吉品六頭湯鮑等菜色，搭配雙酒后與西西里火山3大產區，最大亮點是市價約18,000元的「Gaja：Barbaresco DOCG, Sori San Lorenzo 2016」酒后，也有機會品飲到西西里火山葡萄酒產區Etna市價萬元的「Frank Cornelissen：Terre Siciliane IGT, Magma」，以上2間餐廳的義大利酒后餐宴每套3,680元＋10%。

蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌也從今年9月至12月，陸續攜手全台3間指標酒吧，包括台北「Flare」、台中「FRANK」及台南「酣呷餐酒」，以蘇格登「醇金派對」為主題，推出獨特品酩體驗組合，讓消費者透過不同飲用方式，品嘗到該酒款3種不同的喝法與風味層次。

首款「沁涼醇金」以凍飲形式呈現，展現除了純飲及加冰塊的品飲方式，更可以用凍飲喝法，感受酒體本身濃郁醇順及熟成的豐富果香；第二款「醇金氣泡」加上綿密氣泡，使口感更加細緻滑順，更帶出貴腐桶中葡萄、西洋梨等清爽酸甜的水果香氣。最後則是由各家酒吧透過各自特色及創意呈獻專屬的「醇金特調」，3款酒品均可在酒吧中點飲。





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