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安格斯12星座一周運勢9／11－9／17　天蠍別當臭臉王、水瓶珍惜身邊緣分

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21~4.20

雖然水逆在這周慢慢走向尾聲，不過牡羊座仍不可小看這一周暗的變化與影響，特別是人際上地雷處處，一定要特別注意溝通的問題，感情上還有木星帶來的陰影效應，有伴侶的與情人不適合討論太多沒共識的事情，憑著兩人共同的嗜好和興趣，反能找到開心相處的平衡點，單身者可能會有些孤單，就當是黎明前的最後黑暗吧！

【星星教授安格斯2023/9/11－9/17星座運勢】金牛正視感情問題別逃避，水瓶忍一時風平浪靜！

金牛 4.21~5.20

金牛座過度嚴謹、深思熟慮的習性，雖然能在水逆期的此時大大避開工作上的種種麻煩事，不過對於人際與感情卻又有負面的影響，有些想表達又不敢表達的事很可能讓你就此錯過最佳溝通時機，感情更是進退兩難，有對象者此時對兩人來說都是一段考驗期，需要小心處理，必要時需要面對面正視問題，別再只是退讓道歉了！

【星星教授安格斯2023/9/11－9/17星座運勢】金牛正視感情問題別逃避，水瓶忍一時風平浪靜！

雙子 5.21~6.20

對雙子座來說，像個悶陀螺般機械化的過日子，只怕比死還難過，但在水逆反覆糾纏的這周，雙子最好收起自己活跳跳的各種想法與提議，以免給自己找麻煩，如果覺得太索然無味，倒是可以多點運動讓你恢復活力。感情進入無風無雨的階段，過去的矛盾衝突正逐漸修復，只要放下過去的爭執，彼此就有機會撥雲見日。

【星星教授安格斯2023/9/11－9/17星座運勢】金牛正視感情問題別逃避，水瓶忍一時風平浪靜！

巨蟹 6.21~7.21

雖然整周還在水逆的低壓籠罩之中，不過對巨蟹座來說多了金星的守護，已經慢慢拋開負能量，工作能量愈來愈強。只是這周感情上可就沒那麼吃香，有對象的蟹蟹，就算與情人再熟悉，相處上也要有基本的尊重，否則過於無視的態度會成為彼此關係爆炸的最後一根稻草。單身者感情容易欲速不達，小心守護會更佳。

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獅子 7.22~8.22

向來對於溝通很有把握的獅子座，這周算是領教到白目說話帶來的殺傷力，特別是與情人或麻吉之間十分生活化的溝通都可能大大踩雷、出現失誤，明明沒有這個意思，卻因言詞上受到曲解讓你人氣受阻，這周可要好好管住自己的嘴巴，單身者愛情持續空窗，不過忙碌的生活暫且讓你沒空寂寞，不妨抓住夏天好好紓壓玩樂。

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處女 8.23~9.22

別老是動不動檢討、自責，表現不如預期，有時並不是處女座一個人的責任，這周的你除了工作賺錢外，平衡的生活日常非常重要，你需要給自己一個體適能健康計畫，固定運動、正常飲食，必要時給肌膚整套保養呵護，都有助於感情的提升。單身者戀愛運勢很可能有較大的變化，而有對象的處女座得學習珍惜與主動付出的重要。

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天秤 9.23~10.22

與其到處想方設法減低水逆殺傷力，天秤座還是需要把重點擺在自己身上，近期的你對於工作是不是盡了全力？對感情是否過於斤斤計較？過於負面又自以為的想法，將可能讓你的好運止步，水逆影響的最後這周，雖然不適合太高調，不過單身天秤倒適合小小治裝、換個新髮型新穿搭，再換上一個好心情，自然就能得到不少注目。

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天蠍 10.23~11.22

這周走到水逆的終局，對天蠍座來說可別忽略了最後甩尾的逆襲，單身者這周要特別注意自己的健康與膚況，別讓自己太過操勞煩憂，否則不佳的氣色搭配不爽的心情，就算長得像林志玲也可能讓人退避三舍！有情人者近期兩人感情可能也有較大的波動，閒暇時得多關心你的情人，別因忙碌就疏於聯絡感情。

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射手 11.23~12.21

背負著沉重又毫無樂趣可言的現實壓力，對射手來說是一種隱形的耗損，想要恢復以往熱情澎湃、能量滿點，這周不妨安排簡單的出遊、小旅行，選擇去大自然開開眼界，展開不一樣的生活體驗，這樣的暫時脫離對你來說是重要的，也將能啟動下一波的桃花愛情運，單身者走入感情的轉捩點，千萬別讓緣分再度溜走。

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摩羯 12.22~1.19

與其強逼著自己和各種逆運硬碰硬，摩羯得先和自己握手言和，別老是責怪自己沒做夠、沒做好，想要擺脫自己給自己的枷鎖，不妨對那些不佳的表現視而不見，就算沒人聽也不妨直言講出自己的見解，感情上用主動關心取代被動，單身者也並不是全然無望，金星正行的守護之下，至少能讓對方慢慢讀懂你似乎若無的暗示。

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水瓶 1.20~2.18

雖然水瓶座已經很小心了，不過面臨曙光之前最末的運勢黑暗期，得牢記小不忍則亂大謀的道理，當心與人發生言語上的爭端，情緒的不穩定將讓你這段時間風險連連。感情上須多花心思經營，不是交往了就立刻變老夫老婆，珍惜身邊緣分，這條路才能走得長長久久，單身者持續鋪陳醞釀，緣分尚不明朗。

雙魚 2.19~3.20

歷經好一陣子低迷的運勢，只能說雙魚座這周仍未脫險境，持續保持低調能稍稍避開麻煩上門，千萬不要想強出頭，說得愈多就可能愈描愈黑。感情上雖然滿滿的期待，但單身者仍以原地踏步的情況居高，雖然你很想讓對方理解你的心情，但在你不花心思理解對方的前提下，基本上兩人之間不斷的繞圈很難有交集。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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