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寬庭新品柔美粉色入秋　日比家族低調奢華陪靜冬

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▲秋冬寢具新品。（圖／寬庭、日比家族提供）

▲今年冬季寢具面貌多元，風格各異，本圖為VALERON OPHELIA數位印染床組，售價21,800元。（圖／日比家族提供）

記者蔡惠如／綜合報導

即將進入秋分，早晚漸添涼意，居家品牌寬庭KUAN’S LIVING與寢具代理商日比家族，旗下新品紛紛入市，提供消費者點綴秋冬居家氛圍，寬庭以自家拿手的蕾絲、埃及棉、緹花元素陪使用者度過柔美之季；日比家族則以Quiet Luxury趨勢為主軸，以大片沉靜灰為主色，結合華麗圖騰、LOGO、幾何樣式，展現中性有型的時尚風格。

▲秋冬寢具新品。（圖／寬庭、日比家族提供）

▲秋冬寢具新品各有風格，PUR by KUAN’S 香黛兒Chantelle，雙人四件式周慶限定新品價119,600元，會員獨享價97,410元。（圖／寬庭提供）

寬庭今年以柔粉美學為主軸，結合自家擅長的蕾絲元素，打造高品質的頂級寢具，從歐洲各地的蕾絲博物館汲取靈感，以現代時尚演譯經典，從深受女性喜愛的色系中，設計出一系列令人難以抗拒的粉色寢飾，搭配百貨周年慶優惠季，包括柔美粉色蕾絲寢飾、全新葡萄牙原裝CHORIS系列、華爾天使紗也推出買一搭一等多款限量優惠，會員購買指定品牌寢飾，最高享現折8,000元回饋。

▲秋冬寢具新品。（圖／寬庭、日比家族提供）

▲CHORIS葡萄牙進口長纖棉緞織印花寢飾，配KSP純色SUPER 416 長纖棉緞織繡線寢飾雙人八件式，售價61,840元，周慶優惠價19,800元。（圖／寬庭提供）

其中埃及長纖細棉的華爾天使紗，每平方公尺僅60公克的輕柔重量受到消費者青睞，周慶期間推出買一搭一超值限量組合，最低只要29,800元，即可將華爾天使紗印花寢飾及搭配款精梳棉緹花拼接寢飾帶回家。

▲秋冬寢具新品。（圖／寬庭、日比家族提供）

▲PUR花開時節 義大利華爾天使紗 印花寢飾，搭贈Ficino阿爾文 精梳棉 緹花拼接寢飾、PUR義大利華爾天使紗靠墊套，雙人八件式售價55,980元，周慶優惠價29,800元。（圖／寬庭提供）

日比家族旗下VALERON、TRUSSARDI、SOMMA品牌新品，今年受到時尚圈「Quiet Luxury」的趨勢影響，低調色彩主導了下半年的流行，包括灰色、深藍色、灰紫色等中性冷靜的色彩，在床寢中大行其道，結合數位印染創造出不連續的大面積圖紋，讓素雅簡約的色彩也能呈現出大器奔放的視覺效果，讓整個床面猶如一幅畫作一般，適合中性與年輕族群的使用者。

▲秋冬寢具新品。（圖／寬庭、日比家族提供）

▲VALERON OPHELIA數位印染床組，售價21,800元。（圖／日比家族提供）

▲秋冬寢具新品。（圖／寬庭、日比家族提供）

▲SOMMA Kendra 義大利原裝進口緞紋緹花雙人四件式床組 ，售價51,800元。（圖／日比家族提供）

▲秋冬寢具新品。（圖／寬庭、日比家族提供）

▲TRUSSARDI Stripe & Circle 數位印染雙人四件式床組， 定價38,800元。（圖／日比家族提供）

▲秋冬寢具新品。（圖／寬庭、日比家族提供）

▲Roberto Cavalli SNAKE PYTHON數位印染雙人四件式床組，售價46,800元。（圖／日比家族提供）

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關鍵字：

寬庭, 日比家族, 寢具, 秋冬新品

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