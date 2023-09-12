誠品新店裕隆城9／20「提前開放」民眾入場　5重點搶先看

▲誠品位於新店裕隆城的全台最大分店，9／28正式開幕，9／20即可開放民眾入場。（圖／記者高兆麟攝）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品位於裕隆城的全台最大店「誠品生活新店」，雖日前宣布將在9／28正式開幕，但今（9／12）再對外告知9／20當天下午3點後就能開放民眾入場啦！主打書店挑高天光空間與3大多元展演場域，並同時集結食衣住行育樂，精選近250家品牌進駐的誠品生活新店，雖然9／20當天可能不會全部品牌都開店，但也能先進去感受一下內部空間，5亮點進去前先做功課！

▲誠品生活新店與生態公園緊鄰。（圖／誠品提供）

從清晨開到深夜

誠品新店店主打戶外咖啡座、露天啤酒吧可看到生態綠景，且緊鄰7千坪生態公園，同時設置親子與寵物友善，並精選三大咖啡品牌進駐包括CAFE!NＸHelinox、星巴克進駐落羽松廣場，以及首次進駐商場虎頭山秘境咖啡NxCoffee，館內誠品酒窖定期推出專業品酒體驗課程與多元活動、金色三麥及默爾pasta&pizza也設置露天啤酒吧，並延長營業時間至深夜，何時去都有得玩。

近百家世界美食進駐

匯集近百家台式、中式、日式、韓式、美式、義式、泰式、港式等多國美食料理，打造最豐富齊全的美食之城，包括誠品行旅專業餐飲團隊打造的「聚聚樓」全新店點，還有全新店裝風格的點點心、瓦城、新馬辣、涓豆腐、時時香、燒肉chacha、NINI尼尼義大利餐廳、樂天皇朝、TGI FRIDAYS、金色三麥、蘇杭365餐酒館等近20家大型主題餐廳進駐。特色店包括香菜、青蔥漢堡話題十足的「青春漢堡」；可欣賞主廚火焰秀、耍刀、甩蛋等花式演出的「Kamekona Hawaii夏威夷鐵板燒」，與養心茶樓的「養心沙龍」也進駐。

▲誠品新店店,新店裕隆城 。（圖／誠品提供）

30米天井書店

一進門在大廳就有藝術家黃本蕊創作的10米高巨型兔子「太極尼尼」藝術裝置，而位於4F的書店擁有30米挑高天井，並有長達50米的閱讀大道，另打造「全球讀影專區」即時推薦影視小說及動畫作品，以及親子共讀的「探索小學校」，並提供Gift+職人客製禮品包裝服務，全台最大的黑卡會員專屬空間eslite premium則近鄰書店旁，融合戶外野花園露台打造安靜空間。

食衣住行育樂一站式

除了一般物販美食，也進駐韓系攝影、生鮮超市、居家美學、中藥養身、鞋包保養一站體驗，打造在地居民生活廣場氛圍，連QBHOUSE東京平價快剪、日本知名藥妝通路「松本清」，及專業服飾修改及鞋包清潔保養服務都找得到。

特色大店進駐

UNIQLO、niko and...等大店進駐，以旗艦型規格打造，讓逛街舒適感更佳，還有studio CLIP、GLOBALWORK等知名連鎖品牌等，而日本最大二手商店2ndSTREET也在其內，該店主打將從日本直送逾5千件精選商品，店內也同步提供收購服務，讓民眾出售二手衣。