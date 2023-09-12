阮經天擁保時捷還想配名錶　認了想騷包一下　

▲阮經天難以抗拒名車與名錶的魅力。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶TAG Heuer（泰格豪雅）與名車品牌Porsche（保時捷）於2021年開啟合作關係，今發表由內而外都讓人耳目一新的TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche計時腕錶，慶祝Carrera腕錶與保時捷911車系（原901車系）誕生60周年，擔任嘉賓的阮經天本來就是保時捷車主，問及是否會為搭配車子選錶騷包一下？他招認說：「我會耶！如果有這麼幸運有車可選擇且更足夠幸運有幾塊錶，我會依心情、目的挑選，像去賽車場或需要一點速度熱情，我會戴TAG Heuer。」





▲TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche計時腕錶，774,000元。





▲TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche計時腕錶的透明錶背顯露復刻保時捷經典三輻式方向盤的特製自動盤。

阮經天因受父親影響而愛錶，坦言買精品投入最多就是收藏腕錶，計時碼錶已在他的珍藏之列，若沒有預算考量，他想上攻萬年曆、陀飛輪等複雜功能錶款。今他所戴的TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche計時腕錶，在技術上大突破，為呼應保時捷901時速0至100公里加速僅需9.1秒的傳奇，品牌特別設計中央計時秒針會變速的新款TH20-08機芯，當中央指針啟動時在9秒內會飛快加速，過了9秒速度減緩，仍完成1分鐘繞1圈的任務，獨特設計歸功於機芯內兩個蝸形齒輪，創造出計時秒針變速效果。





▲TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche 計時腕錶精鋼款，302,900元。

而錶款的正反面細節，也處處彰顯保時捷跑車元素，例如6時位置的計時盤展現1970年代保時捷跑車儀表板細節，以紅色提醒駕駛市區道路限速50公里；9時方向的12小時計時盤則發想自跑車中央轉速表所顯示的引擎極限提醒，而錶背顯露機芯的自動盤造型，則復刻自保時捷經典三輻式方向盤。

同屬LVMH集團的瑞士名錶ZENITH在計時碼錶領域也赫赫有名，近日推出小牛皮錶帶與精鋼鍊帶2款CHRONOMASTER ORIGINAL腕錶，以黑色呈現經典的三色計時錶盤，並重新演繹1969年誕生的A386腕錶的經典錶殼，搭載新一代El Primero高振頻自動上鍊計時機芯，具1/10秒計時功能，亮點正是紅色中置計時秒針，每10秒旋轉一圈。





▲ZENITH CHRONOMASTER ORIGINAL腕錶小牛皮帶款，316,300元。（圖／ZENITH提供，以下同）



▲ZENITH CHRONOMASTER ORIGINAL腕錶鍊帶款，333,100元。