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LUSH聯名飯店推出甜睡時光住房專案、雅頓打造夏日橙燦下午茶饗宴

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記者曾怡嘉／綜合報導

美妝品牌近來話題不斷，除了可愛限定包裝，LUSH更與高雄洲際酒店推出甜睡時光住房專案，入住即贈甜睡雲朵禮盒，雅頓旗下的艾地苯系列也與文華東方的青隅跨界聯名，推出以橘黃色為主調的一系列甜鹹點，打造橙燦明亮的夏日下午茶。

▲▼LUSH聯名飯店推出甜睡時光住房專案 。（圖／品牌提供）

▲LUSH跨界高雄洲際酒店推出甜睡時光專案。

隨著炎夏即將結束，秋高氣爽是非常適合安排度假行程的天氣，LUSH與高雄洲際酒店合作推出限量甜睡時光住房專案，即日起開放預訂。

▲▼LUSH聯名飯店推出甜睡時光住房專案 。（圖／品牌提供）

LUSH以蘊含豐富的優質精油和美好天然成分的浸浴產品頗具盛名，此次住房專案皆含 LUSH 甜睡雲朵禮盒，裡面的的醉人薰衣草汽泡彈，在浴水中綻放出閃閃發亮的深紫色浴水，散發著舒心的薰衣草香氣；或是喜愛泡泡浴的住客也能使用睡公主泡泡浴芭，讓草本香氣的泡泡溫柔親吻肌膚，為一夜好眠做準備。

▲▼LUSH聯名飯店推出甜睡時光住房專案 。（圖／品牌提供）

▲（左）艾地苯高效橙燦精華2.0、（右）艾地苯高效抗皺活膚眼部精華2.0。

雅頓超強艾地苯系列也與文華東方的「青隅」跨界聯名，以艾地苯抗老成分橘黃色為主調，推出主廚趙崇曦創意精心設計屬於雅頓艾地苯「夏日橙燦下午茶饗宴」。享受愜意午茶時光之餘，還可獲贈艾地苯高效橙燦精華2.0 5ml乙入，以及時空彈力3D FIT緊容日霜 SPF15 PA++5ml乙入與最高價值可達4,000元的美肌療程體驗卷乙張。

▲▼LUSH聯名飯店推出甜睡時光住房專案 。（圖／品牌提供）

此款頂級保養品聯名下午茶，包含芒果優格奶霜泡芙、反轉血橙塔、白桃茉莉花茶蛋糕、抹茶金桔草莓杏仁蛋糕與巧克力慕斯接骨木莓果蛋糕等。多款甜點外型精緻吸睛，口味層次豐富。

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關鍵字：

美妝, 聯名, 限定, 跨界

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