DIY美甲省預算！常見三細節沒注意小心長「黴菌」　綠色藏匿甲縫超噁心

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、instauka IG

美甲已經成為很多人生活必備，好看的甲型與設計更蔚為趨勢，沒有預算的小資族，也會選擇在家裡DIY美甲，雖然可以省下不少預算，但Dolly Nail主理人、同時也是台灣TNA一級美甲師小桔就分享三大美甲細節，經常是女孩都會忽略的關鍵。

＃破壞甲面

DIY雖然可以省下很多預算，但是在自己操作之前也要特別小心，小桔指出，一般美甲師都會使用物理方式讓凝膠更牢固在指甲上，所以會先磨掉指甲表面薄薄一層，但自己在家使用的女孩可能會抓不好可以磨去的厚度，越想越持久就磨更深，這樣做很傷害指甲，會破壞原生結構。

＃細菌滋生

小桔表示，指甲與甲緣並非完全平整，在DIY的時候，常常會出現凝膠與甲面沒辦法完全貼合的狀態，類似「跑空氣」的問題，通常這種縫隙很小，長時間洗手、洗澡加上溫熱環境，很容易滋生看起來很像「黴菌」的綠膿桿菌，建議在剛開始做可以離指緣有段距離，避免落差空隙，衛生同時讓指彩維持更久。

＃正常卸甲、基底油先上

不管是凝膠美甲還是指甲油，都建議先用打底的基底油先做好基礎，就有點像是上妝的隔離霜概念，降低甲面損傷刺激，然後像是指甲油建議3到5天就卸除，凝膠則是2周到一個月，建議要按照正常程序進行，不要硬播、拉扯，否則甲面很容易受傷。

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