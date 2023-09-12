fb ig video ETtoday search mobile

DIY美甲省預算！常見三細節沒注意小心長「黴菌」　綠色藏匿甲縫超噁心

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、instauka IG

美甲已經成為很多人生活必備，好看的甲型與設計更蔚為趨勢，沒有預算的小資族，也會選擇在家裡DIY美甲，雖然可以省下不少預算，但Dolly Nail主理人、同時也是台灣TNA一級美甲師小桔就分享三大美甲細節，經常是女孩都會忽略的關鍵。

▲小桔,美甲,指甲,O.P.I,uka,保養,。（圖／品牌提供、instauka IG）

＃破壞甲面

DIY雖然可以省下很多預算，但是在自己操作之前也要特別小心，小桔指出，一般美甲師都會使用物理方式讓凝膠更牢固在指甲上，所以會先磨掉指甲表面薄薄一層，但自己在家使用的女孩可能會抓不好可以磨去的厚度，越想越持久就磨更深，這樣做很傷害指甲，會破壞原生結構。

▲小桔,美甲,指甲,O.P.I,uka,保養,。（圖／品牌提供、instauka IG）

＃細菌滋生

小桔表示，指甲與甲緣並非完全平整，在DIY的時候，常常會出現凝膠與甲面沒辦法完全貼合的狀態，類似「跑空氣」的問題，通常這種縫隙很小，長時間洗手、洗澡加上溫熱環境，很容易滋生看起來很像「黴菌」的綠膿桿菌，建議在剛開始做可以離指緣有段距離，避免落差空隙，衛生同時讓指彩維持更久。

▲小桔,美甲,指甲,O.P.I,uka,保養,。（圖／品牌提供、instauka IG）

＃正常卸甲、基底油先上

不管是凝膠美甲還是指甲油，都建議先用打底的基底油先做好基礎，就有點像是上妝的隔離霜概念，降低甲面損傷刺激，然後像是指甲油建議3到5天就卸除，凝膠則是2周到一個月，建議要按照正常程序進行，不要硬播、拉扯，否則甲面很容易受傷。

【推薦單品】

＃O.P.I 超奇蹟甲面建構精萃，9ml、售價1480元

▲小桔,美甲,指甲,O.P.I,uka,保養,。（圖／品牌提供、instauka IG）

針對受損的指甲，O.P.I推出全新超奇蹟甲面建構精萃，就像是指甲專用的精華液，可以針對需要營養與成分，進行全方位的補充與護理，清爽水狀質地塗抹立刻就能夠快速吸收，幫助指甲迅速恢復健康狀態，建議一次連續用6天效果更好。

＃uka 香氛保養精油，5ml、售價1180元

▲小桔,美甲,指甲,O.P.I,uka,保養,。（圖／品牌提供、instauka IG）

日本uka與法國實驗室合作推出全新的香氛保養精油，裡面添加摩洛哥堅果油成分搭配100%天然精油成分，透過裡面富含的維生素E與油脂成份。滋潤修護指尖，雖然是美容油，但卻不會過度油膩，造成肌膚負擔。

►你身邊會有多少人在守護你？選一巧克力甜點測人氣指數

►45歲小S當「最美辣媽」關鍵是電眼！每天睡前做一件事放鬆又年輕

►你是屬於哪一種「逃避型人格」？超準心測找到壓力來源

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

關鍵字：

小桔, 美甲, 指甲, O.P.I, uka, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

你近期有機會脫單嗎？4張圖片選出最直覺的一張超準

你近期有機會脫單嗎？4張圖片選出最直覺的一張超準

許光漢在首爾當白馬王子！Rosé性感大秀直角肩變湖中女神

許光漢在首爾當白馬王子！Rosé性感大秀直角肩變湖中女神

虞書欣大露雪乳秀深溝　網友都沒看見直指口罩更搶鏡

虞書欣大露雪乳秀深溝　網友都沒看見直指口罩更搶鏡

小禎敷面膜有夠狂！精華厚塗乾燥兩頰、最後全身面膜紙抹一遍 最不念舊情的三大星座！TOP 1感情破裂也驕傲不低頭 露營風行李箱有夠潮！大尺寸簡約文青風竟然萬元不到 越親密越不聯繫三大星座！TOP 1不擅長言語社交　心裡把對方當兄弟就夠 誠品新店裕隆城9／20「提前開放」民眾入場　5重點搶先看 百億富婆戀上「甜茶」擁吻放閃　74萬卡地亞金錶也搶鏡 超準！挑一杯看起來「最貴的飲料」看看你在別人眼中是怎樣的人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面