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八點檔女神德馨超逆齡零死角美照　熬夜拍戲靠「黃金美人瓶」定格青春

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▲▼八點檔女神德馨超逆齡零死角美照　熬夜拍戲靠「黃金美人瓶」定格青春

▲正忙於熬夜軋戲的「八點檔女神」德馨，公開鏡頭下零死角的「肌」密。（圖／東森自然美提供，下同）

時尚中心／綜合報導

保持美麗容貌是許多女性致力維持的日常，許多人都尋尋覓覓想要找到一瓶能擁有保濕、美白、緊緻等功能的產品，同時隨著年紀增長，亞洲女性一般從25歲開始，肌膚屏障功能就開始緩慢衰退老化，因此好好照顧自己的肌膚絕對不能少。而鏡頭前總是呈現完美狀態的「八點檔女神」德馨，很早就意識到臉部緊緻的重要性，近期更愛上BIO UP科美研「超逆引回彈黃金麴安瓶」，透過「黃金美人瓶」作為對抗熬夜拍戲及壓力引起的肌膚問題。

美麗從「心」開始 德馨內外兼修維持凍齡

現代人生活忙碌多變，也會累積無形的壓力影響身心狀態，因此時下正流行起「內外在調頻」的概念，不僅要排解負面情緒，也進一步找到真正適合自己的生活方式。

面對忙碌生活，德馨表示，會透過養成冥想靜坐的習慣沉澱身心，只要一有時間她會花個10~15分鐘，專注於呼吸數息，一方面可釋放累積的壓力，讓身體和精神處於更好的平衡；另一方面也能讓自己「歸零」，靜下來重新與自己對話，調整好再出發，漸漸培養出有條不紊的從容感。

德馨也透露，在日常生活中，她喜歡按照當下的狀態運用不同種類的精油，以泡澡和薰香的方式來放鬆身心，盡可能隔絕緊繃高壓的情緒，才不會讓人「一下子就變老」，而她也堅信，無論性別、年齡，自信才是最美的狀態，而她的美麗秘訣就是要內外兼修，從內心散發出自信之光。

▲▼八點檔女神德馨超逆齡零死角美照　熬夜拍戲靠「黃金美人瓶」定格青春

▲德馨的自信優雅來自內外兼修調理，美麗由內而外。

然而生活中難免會遇到高壓與挑戰，尤其長期熬夜拍戲、睡眠不足已是八點檔女星的軋戲日常，即使努力調整、適應，身心壓力難免會反應在肌膚上，德馨提到，這時她最喜歡用被暱稱為「黃金美人瓶」的「BIO UP超逆引回彈黃金麴安瓶」，以密集型抗老保養神力，hold住各種肌膚突發狀況。

含有24K黃金胜肽的「BIO UP超逆引回彈黃金麴安瓶」，令德馨讚不絕口表示：「這一瓶兼具了保濕、美白、緊緻的功能，讓我的肌膚恢復到原有的細緻柔嫩觸感，而且吸收迅速，一擦上去，臉立即呈現緊實效果」。

德馨同時也不藏私公開個人小秘訣：「為了在鏡頭前更好看，我在使用BIO UP超逆引回彈黃金麴安瓶時，會搭配導入儀幫助吸收，之後再敷上面膜雙重加強緊緻」，保養後不僅一掃臉上的熬夜疲態，還能展現輪廓線，讓肌膚由內而外更加豐盈。

▲▼八點檔女神德馨超逆齡零死角美照　熬夜拍戲靠「黃金美人瓶」定格青春

▲德馨愛上BIO UP黃金美人瓶，一擦明顯緊緻輪廓線。

高奢24K黃金胜肽X德國專利CP5駐顏科技 啟動歲月時光機！

而「BIO UP超逆引回彈黃金麴安瓶」深受德馨喜愛的原因，是其以高濃度抗老修護能量，快速讓疲勞受損肌膚恢復緊緻及彈力光澤，就像讓肌膚搭乘歲月時光機，消除長期累積的疲勞感、改善膚色暗沉問題，同時找回青春輪廓線，即使肌膚遇到保養撞牆期也能重新為肌膚調頻，開啟肌膚煥生之旅。

BIO UP超逆引回彈黃金麴安瓶設計靈感來自於醫學美容的新型環狀線雕，透過Resurfacing（平滑撫紋）、Refilling（豐盈澎彈）、Refirming（減齡緊實）等「3R效果」精確直擊老化問題。成分含有極奢「24K黃金活顏胜肽」賦予肌膚彈性及亮度、4國專利「德國CP5環肽駐顏科技」可增加肌膚緊緻與彈潤度，同時延續BIO UP專利雞尾酒配方：結合和歌山金賞酒粕、清酒菁純（α-GG）以及日本黃金麴，注入了971種美肌活性因子，使肌膚持續緊緻飽滿，煥發青春光澤，也因此這款超有感的緊緻小臉革命性新品，被暱稱為「黃金美人瓶」。

向來主張親民價格、頂級科研成分的BIO UP，全新「BIO UP超逆引回彈黃金麴安瓶」將於9／13(三)21:40東森購物46台全球首賣，想要Follow八點檔女神德馨的美麗肌密，輕鬆享受貴婦專屬「往臉上貼金」的極奢保養效果，別忘鎖定好好寵愛自己。

• BIO UP科美研官方網站 https://www.bio-up.com.tw/
• BIO UP科美研粉絲專頁 https://www.facebook.com/BIOUP.TW

關鍵字：

德馨, 東森自然美, 科美研, BIO UP, 黃金美人瓶, 超逆引回彈黃金麴安瓶

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