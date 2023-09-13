試・開箱／「唇彩天才」又來荷包放火！絕美奶茶色、性感辣椒色都要包

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

想要擁有完美的妝容，或是好看有氣色的風格，唇彩絕對是至關重要的妝容重點，以下就盤點近期多款厲害的唇彩單品，想要轉換各種迷人氣場，一支立刻搞定。

＃YSL 奢華緞面唇膏，售價1580元

「唇彩天才」YSL推出的唇膏每次都可以正中女孩紅心，這次全新的奢華緞面唇膏裡面更是添加到80%的植物精華萃取，多達40個色選能夠讓人陷入選擇障礙，宛如奶油般的質地，一抹更是在雙唇間化開，輕鬆打造出細緻飽和的色調，當然從奶茶色、磚紅調到性感的紅色系通通都有，幾乎零重複的每一支顏色，真的看完都非常生火。

＃benefit 一濺鍾情唇采露，售價960元

想要看起來顯嫩、顯年輕，水潤JUICE的雙唇絕對是關鍵，立刻有修飾唇紋、打造果凍感唇妝的效果，benefit創始的唇露系列也推出水潤版本的單品，擦起來超有光澤，立刻就可以顯露出性感飽滿的妝效，而且重點是非常持色，脫妝也不會完全病氣感的好氣色，不能在外面補妝、又想維持不斷電妝容，當然立刻Pick！

＃迪奧 超完美持久唇膏，售價1500元

迪奧藍星唇膏向來是經典中的經典，這次變成黑色霧面包裝，中央也配有藤格紋設計，相當精緻奢華，持久唇膏系列以霧面妝感為主，可以打造極致俐落的妝效，全新7個顏色搭配官網熱銷1色，純慾奶茶色、性感玫瑰紅色通通都有，滿足女孩玩色的心，重點是乳霜質地用起來不反乾，當然一抹秒愛上。