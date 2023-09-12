IKEA總經理分享台灣開店策略　親揭台南未設點原因

▲IKEA宜家家居北亞區董事總經理Adrian Worth。（圖／IKEA提供）

記者蔡惠如／台北報導

IKEA今年邁入品牌80周年，今（9／12）特別開放台北辦公室參觀並透露未來佈局，且由亞太區董事總經理直接現身說法，談到在台開店策略，也表示小型門市的發展是未來選項，因為是容易讓消費者觸及的機會點，被問到為何不在台南設點，總經理也對此回覆了。

▲IKEA首度公開台北辦公室，交誼廳等公共空間充滿悠閒自在的北歐氛圍。（圖／IKEA提供）

3年疫情逐漸落幕，台灣市場迎來房市不景氣帶來的居家業種隱憂，IKEA宜家家居北亞區董事總經理Adrian Worth表示目前業績仍是正成長，且台灣市占率也超過日本、大陸地區，主要動能來自疫情期間零售店的擴展，以及線上購物平台的業績持續增長。

Adrian表示，疫情期間IKEA在台灣開啟不少新零售店型，包括原本的桃園店，轉移至空間更大的青埔店，還有內湖店以及小巨蛋城市店，最後前進嘉義，在大潤發賣場開設全球首間「店中店」店型，人們需要更便利、易觸及的購物管道，小型店的開展會是一個做法，比起大型店要來得靈活許多，之後如果有適合的機會，也會考慮前進其他地點，如宜蘭等其他地方。

而基於許多台南在地民眾敲碗希望IKEA前往設點，Adrian也直言之前曾在台南看了4、5個地點，當然也是開店的選項之一，但他也表示開店需要多方面的評估，包括面積大小、地點交通、租金成本，甚至是跟房東的合作關係都需要考量，當然還會「再努力」。

▲IKEA在去年將「人力資源部」正式更名為「人才與文化部」展現對人才的重視，內部設有公開透明的資訊溝通管道。（圖／IKEA提供）

針對假日總是一位難求的IKEA瑞典餐廳，是否有「獨立開店」的計畫，Adrian則是直接澄清「IKEA不會有獨立餐廳」，他表示品牌一開始在店裡開餐廳的初衷，是希望逛街的客人不會因為肚子餓而離開店內，希望留住客人的腳步，並提供休息的場域，但這並非IKEA的本業，且總部（指瑞典）應該不會答應，但亞洲市場餐廳的總營收占比達到10％至12％，比歐洲市場的4％至5％要多出3倍，可見真的很受歡迎。