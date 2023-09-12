紐約時裝周／秦嵐帥氣助陣Tory Burch！劉雯網狀裙壓軸、夯包Fleming大改動

▲秦嵐現身紐約時裝周看Tory Burch 2024 春夏大秀，為《ET FASHION》粉絲留下自拍照。（圖／翻攝自微博、ET FASHION製圖）

記者鮑璿安／台北報導

紐約時裝周重頭戲之一，Tory Burch迎來 2024 春夏系列，《ET FASHION》同步直擊現場名人以及造型亮點！看秀嘉賓大陸女星秦嵐換上深色絨布套裝現身，展現她優雅又帥氣的面貌，更貼心放送自拍照與粉絲們互動。為傳遞本系列核心輕盈和樂觀的態度，超模劉雯以品牌代言人之姿壓軸閉秀，穿上垂墜效果的網狀洋裝以自信步伐感染秀場。





▲Tory Burch 2024 春夏系列的西裝外套、立領短袖打造俐落的結構廓形。（圖／品牌提供）





▲代言人劉雯壓軸閉秀造型是一套網狀洋裝 。（圖／品牌提供）

設計師Tory Burch親自說道，「在紊亂的世界，我們思索著什麼是不費力的時尚，它是能釋放心靈的服裝。2024 春夏系列以模組化剪裁、羽毛般輕盈的材質和錯綜複雜的層疊設計來打造俐落的結構廓形。」摩登的設計語言中，不可或缺的西裝外套單品，採用了新穎的用弧形線條，微微束腰、立領的剪裁方式帶來優雅正式感；而專屬於春夏之際的洋裝增添上一抹高級感，使用仿佛輕若無物的歐根紗、尼龍塔夫綢、鉤針編織布等材質，打造出自然的褶皺感，在走動之間傳遞層次。

▲裙子襯架化作極具現代感的廓形 。（圖／品牌提供）

▲ Deville 包款經全新表面處理工藝和五金件演繹 。（圖／品牌提供）

▲Fleming以迷你包尺寸詮釋 。（圖／品牌提供）

本季重新詮釋了歷史上曾給女性身體帶來束縛的單品，裙子的襯架在此刻變成了層層堆疊的設計元素，同一手法也出現在日本模特兒水原希子所演繹的不對稱斜肩洋裝之上，盡顯時髦風格。包款配件方面，2023 秋冬系列最受歡迎的 Deville 包款經全新表面處理工藝和五金件演繹，於本季重磅回歸；街拍出鏡率極高的Fleming包款，本次首度以迷你包形式亮相秀場，凹形設計巧妙貼合髖部曲線，格外適合手捧演繹，勢必一一在明年掀起新流行趨勢。