fb ig video ETtoday search mobile

ECCO秋冬變潮了！　極簡小白鞋舒適上腳、多巴胺風格手機包必收

>

記者鮑璿安／台北報導

來自丹麥的鞋履品牌ECCO今年（2023）成立滿60周年，秋冬時節正式提出「Modern Family」的全新時髦概念，不改舒適度主打三大支線，提供紳士鞋款、輕盈好走的休閒鞋品項等，更帶來滿足潮流穿搭的亮色包款配件，全身上下的行頭一次搞定！

▲ECCO。（圖／品牌提供）

▲男性經典德比鞋METROPOLE LONDON。（圖／品牌提供）

▲ECCO。（圖／品牌提供）

▲晴雨2穿平底女靴METROPOLE AMSTERDAM。（圖／品牌提供）

以永續生產標準的頂級皮革起家的ECCO，秋冬重點單品為防水正裝鞋靴，涵蓋運動休閒舒適感的德比鞋、晴雨2穿平底女靴等款式，特色在於不含全氟碳化物（PFC-FREE）的科技防水膜，一體成型的流暢鞋身廓形，一改皮靴厚重難走的印象，搭配緩震且符合人體工學的性質，能夠舒適上腳。而廣受大眾歡迎的休閒鞋，仍是品牌主流重點，首推極簡風貌的 STREET TRAY小白鞋，擁有極佳的回彈性質；首次在台推出的ECCO Wave限定款，擁有設計感不亞於精品的獨特e字立體波紋，增添辨識度。

▲ECCO。（圖／品牌提供）

▲STREET TRAY休閒鞋ECCO WAVE圖騰限定款。（圖／品牌提供）

品牌更將皮革工藝延伸到包款單品上，採用時下流行的多巴胺色調，光譜黃、蘋果綠、土耳其藍及寶藍等，賦予剪貼風格的ecco品牌標誌，或採取烙印工法製成圖騰皮革，打造出符合日常的小巧斜背包、圓桶包以及手機包品項。

▲ECCO。（圖／品牌提供）

▲E Phone Bag Stack Padded手機包。（圖／品牌提供）

▲ECCO。（圖／品牌提供）

▲Pot Bag Oversized Finger Print 提把斜背包光譜黃。（圖／品牌提供）

往下看更多話題單品

▲▼Paul Smith與Mulberry聯名 。（圖／品牌提供）

▲▼Paul Smith與Mulberry聯名 。（圖／品牌提供）

▲Paul Smith與Mulberry聯名，打造多個尺寸Antony包款  。（圖／品牌提供）

Paul Smith與Mulberry發表聯名膠囊系列，將兩個象徵英倫風格和精湛工藝的英國品牌匯集於包袋作品之中，聯名包款的廓形就取用Mulberry經典的Antony，Antony擁有郵差鎖扣以及流暢外觀，成為通勤、日常的百搭實用包款。此次運用不同面料與色彩組合，鞣製出兩種包款系列，一款是以經典黑色荔枝紋牛皮，運用Paul Smith最代表性的彩色條紋織背帶，營造些許活潑氛圍；另一款則是選擇光滑柔軟小牛皮融合大膽色塊拼接，並搭配Paul Smith本季全新創作的Shadow Stripe圖紋，將皮革進行壓花製成，無論男女皆可輕鬆演繹。

▲CHURCH’S X MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲CHURCH’S X MIU MIU 。（圖／品牌提供）

▲ MIU MIU的最新聯名對象是英國百年鞋履品牌Church's，（依序）布洛克鞋、雙扣帶孟克鞋  。（圖／品牌提供）

 與此同時，MIU MIU的最新聯名對象是英國百年鞋履品牌Church's ，Church's於1873 年創立，標榜全手工製鞋聞名，1999年則被Prada集團所收購，雙方將呈現2023秋冬系列，將傳統品牌的正裝風注入Miu Miu所蘊含的自由精神。目前系列有兩款聯名鞋，包含Church's標誌性鞋款布洛克鞋、有搭扣設計的雙扣帶孟克鞋，2款皆沿承特色鋸齒花紋設計，彰顯濃濃的英倫風格，採用光滑皮革與經典黑色和煙草色調打造，廓形相較原版鞋款愈顯圓潤，相較於MIU MIU過往的設計風格，更偏向中性化。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

關鍵字：

ECCO, 秋冬, 包包, 鞋履

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

越親密越不聯繫三大星座！TOP 1不擅長言語社交　心裡把對方當兄弟就夠

越親密越不聯繫三大星座！TOP 1不擅長言語社交　心裡把對方當兄弟就夠

誠品新店裕隆城9／20「提前開放」民眾入場　5重點搶先看

誠品新店裕隆城9／20「提前開放」民眾入場　5重點搶先看

百億富婆戀上「甜茶」擁吻放閃　74萬卡地亞金錶也搶鏡

百億富婆戀上「甜茶」擁吻放閃　74萬卡地亞金錶也搶鏡

超準！挑一杯看起來「最貴的飲料」看看你在別人眼中是怎樣的人 安格斯12星座一周運勢9／11－9／17　天蠍別當臭臉王、水瓶珍惜身邊緣分 第一眼看到接吻的人還是白衣女孩？　爆紅心測剖析你給人的真實印象 林聰明、師園鹹酥雞、懦夫米糕免排隊一次吃　HOLA限量開餐399元吃好吃滿 小資族必收「平價包包」推薦　韓韶禧同款太帥、超夯長型包包5折入手 熱賣20年「惹我蜜粉」變身黑色、BAD BLUE成為最可愛保養品 星巴克 X 米奇聯名9／19開賣　憑官網截圖限時兩天「全品項兩杯6折」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面