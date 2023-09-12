ECCO秋冬變潮了！　極簡小白鞋舒適上腳、多巴胺風格手機包必收

記者鮑璿安／台北報導

來自丹麥的鞋履品牌ECCO今年（2023）成立滿60周年，秋冬時節正式提出「Modern Family」的全新時髦概念，不改舒適度主打三大支線，提供紳士鞋款、輕盈好走的休閒鞋品項等，更帶來滿足潮流穿搭的亮色包款配件，全身上下的行頭一次搞定！

▲男性經典德比鞋METROPOLE LONDON。（圖／品牌提供）



▲晴雨2穿平底女靴METROPOLE AMSTERDAM。（圖／品牌提供）

以永續生產標準的頂級皮革起家的ECCO，秋冬重點單品為防水正裝鞋靴，涵蓋運動休閒舒適感的德比鞋、晴雨2穿平底女靴等款式，特色在於不含全氟碳化物（PFC-FREE）的科技防水膜，一體成型的流暢鞋身廓形，一改皮靴厚重難走的印象，搭配緩震且符合人體工學的性質，能夠舒適上腳。而廣受大眾歡迎的休閒鞋，仍是品牌主流重點，首推極簡風貌的 STREET TRAY小白鞋，擁有極佳的回彈性質；首次在台推出的ECCO Wave限定款，擁有設計感不亞於精品的獨特e字立體波紋，增添辨識度。

▲STREET TRAY休閒鞋ECCO WAVE圖騰限定款。（圖／品牌提供）

品牌更將皮革工藝延伸到包款單品上，採用時下流行的多巴胺色調，光譜黃、蘋果綠、土耳其藍及寶藍等，賦予剪貼風格的ecco品牌標誌，或採取烙印工法製成圖騰皮革，打造出符合日常的小巧斜背包、圓桶包以及手機包品項。

▲E Phone Bag Stack Padded手機包。（圖／品牌提供）

▲Pot Bag Oversized Finger Print 提把斜背包光譜黃。（圖／品牌提供）

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▲Paul Smith與Mulberry聯名，打造多個尺寸Antony包款 。（圖／品牌提供）



Paul Smith與Mulberry發表聯名膠囊系列，將兩個象徵英倫風格和精湛工藝的英國品牌匯集於包袋作品之中，聯名包款的廓形就取用Mulberry經典的Antony，Antony擁有郵差鎖扣以及流暢外觀，成為通勤、日常的百搭實用包款。此次運用不同面料與色彩組合，鞣製出兩種包款系列，一款是以經典黑色荔枝紋牛皮，運用Paul Smith最代表性的彩色條紋織背帶，營造些許活潑氛圍；另一款則是選擇光滑柔軟小牛皮融合大膽色塊拼接，並搭配Paul Smith本季全新創作的Shadow Stripe圖紋，將皮革進行壓花製成，無論男女皆可輕鬆演繹。

▲ MIU MIU的最新聯名對象是英國百年鞋履品牌Church's，（依序）布洛克鞋、雙扣帶孟克鞋 。（圖／品牌提供）

與此同時，MIU MIU的最新聯名對象是英國百年鞋履品牌Church's ，Church's於1873 年創立，標榜全手工製鞋聞名，1999年則被Prada集團所收購，雙方將呈現2023秋冬系列，將傳統品牌的正裝風注入Miu Miu所蘊含的自由精神。目前系列有兩款聯名鞋，包含Church's標誌性鞋款布洛克鞋、有搭扣設計的雙扣帶孟克鞋，2款皆沿承特色鋸齒花紋設計，彰顯濃濃的英倫風格，採用光滑皮革與經典黑色和煙草色調打造，廓形相較原版鞋款愈顯圓潤，相較於MIU MIU過往的設計風格，更偏向中性化。