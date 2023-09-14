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風・Luxury／紅髮艾德名錶總值上億　千元G-SHOCK、Swatch也愛

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▲▼ 紅髮艾德名錶收藏 。（圖／翻攝IG）

▲紅髮艾德驚喜現身婚禮獻唱，手腕上是Blancpain與Swatch聯名的Bioceramic Scuba Fifty Fathoms機械腕錶大西洋版，13,000元。（圖／翻攝teddysphotos IG）

記者陳雅韻／台北報導

32歲英國創作歌手紅髮艾德（Ed Sheeran）是演藝圈著名的鐘錶愛好者，勞力士（Rolex）、「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）、RICHARD MILLE等話題錶款或限量錶他從沒錯過，歷年來曝光的錶款總值破億元，但他不是非百萬或千萬名錶不可，話題正熱的流行錶也是他的心頭好，新歡正是引發全球排隊潮的Blancpain與Swatch聯名的Bioceramic Scuba Fifty Fathoms機械腕錶。

▲▼紅髮艾德 。（圖／CFP）

▲紅髮艾德表演時曾戴約3,000元的G-SHOCK 6900黃色腕錶。（圖／CFP）

紅髮艾德近日在IG分享他突襲美國賭城一場婚禮獻唱的實況，只見他帶著合聲歌手一同現身，正要交換誓詞的新人又驚又喜，開心聽他獻唱婚禮歌曲，當時他所戴的錶款正是9日全球首賣的Blancpain與Swatch聯名的Bioceramic Scuba Fifty Fathoms機械錶，細節設計融入Blancpain招牌潛水錶五十噚的特色，他所選的款式為五大洋主題中的大西洋版本，定價13,000元，雖然沒限量，但首波開賣後在網路平台已被炒到約3萬元。

▲▼ 紅髮艾德名錶收藏 。（圖／翻攝IG）

▲紅髮艾德擁有RICHARD MILLE約3000萬元的RM 27-03 Rafael Nadal陀飛輪腕錶，目前已停產。

CASIO強悍設計著稱的G-SHOCK也伴紅髮艾德登台表演，曾戴約3,000元的G-SHOCK 6900黃色腕錶登台開唱；不過價格相差一萬倍的RICHARD MILLE複雜功能錶也是他鍾愛的選擇，日前錄製節目時戴著價格約3000萬元的RM 27-03 Rafael Nadal陀飛輪腕錶亮相，此款錶獨特的紅黃色調TPT®石英錶殼，象徵網球名將納達爾的祖國西班牙，限量50只，目前已停產。

▲▼ 紅髮艾德名錶收藏 。（圖／翻攝IG）

▲紅髮艾德收藏PP於2021年為紀念與Tiffany & Co.合作170周年推出面盤為Tiffany Blue顏色的型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶。（圖／翻攝alexandrearnault IG）

「錶王」PP熱門錶款也是紅髮艾德收藏目標，2021年PP為美國珠寶商Tiffany & Co.製作限量170只的Tiffany Blue顏色面盤、型號5711/1A-018 Nautilus精鋼錶，紀念品牌與Tiffany合作170周年的情誼，他成功拿下一只戴上手；此外，他也會向名錶品牌訂製特殊款，曾曝光的AP （Audemars Piguet，愛彼表）Royal Oak白陶瓷萬年曆腕錶即是客製款。

▲▼紅髮艾德 。（圖／CFP）

▲紅髮艾德（上）戴的AP Royal Oak白陶瓷萬年曆腕錶是客製款。（圖／CFP）

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紅髮艾德, Swatch, Blancpain, G-SHOCK, PP, 錶王, Patek Philippe, 百達翡麗, AP, Audemars Piguet, RICHARD MILLE

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