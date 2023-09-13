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減肥不敢吃點心？營養師推薦「4種健康零食」　不易發胖又解餓

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▲▼減肥也能吃！營養師推4種健康零食 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲營養師推薦4種健康點心，能解餓又不怕發胖。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、IG@babebani

你是不是也常常一到下午就容易肚子餓，想吃些點心零食來解饞，但又怕發胖或是減肥中不敢吃？營養師谷傳玲就推薦可在辦公室常備4種健康又不容易發胖的零食，下午餓的時候就可以拿出加餐吃，能解餓又不易長胖。

1.蛋白質類

比如打開就能吃的即食豆干、雞胸肉、牛肉乾，或是水煮雞蛋、盒裝純牛奶，如果辦公室有冰箱的人，還可以選擇帶優格、奶酪。

▲▼減肥也能吃！營養師推4種健康零食 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

2.堅果類

營養師提醒，堅果別吃加糖、有調味的，一定要選擇原味堅果，而且每天吃大約10g就夠了，不能吃太多，反而會攝取太多熱量，像是扁桃約7、8個，或是1顆大核桃大概就是10g。

▲▼減肥也能吃！營養師推4種健康零食 。（圖／達志）示意圖

3.蔬果類

新鮮蔬果含有豐富膳食纖維和各種營養素，很適合當作下午肚子餓時的點心，建議選方便攜帶、洗洗就能吃的新鮮蔬果，像是蘋果、梨子、黃瓜、番茄、小番茄，或是前一天先處理好放進密封保鮮盒中。若是想吃凍乾類的蔬果乾也可以，記得選擇無添加且低溫烘乾的為佳，避免油炸型。

4.主食類
很多人下午餓了就想吃餅乾、蛋糕，但營養師提醒，這些高油高糖加工食品容易發胖，建議可以改吃一片全麥麵包，或是用牛奶沖泡一小碗燕麥片。

▲▼減肥也能吃！營養師推4種健康零食 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

營養師也補充，以上這些食物，如果是在外面買的包裝食品，買之前建議先看配料表，首選無添加糖分的，再看營養成分表，建議選擇脂肪含量每100g不超過5g、鈉含量不超過400mg的。

最後營養師更提醒，下午加餐的目的，是為了擺脫飢餓感，以防晚餐因太餓容易暴飲暴食，而不是要吃飽，所以份量要注意，千萬別吃多了，要記得留出足夠的「肚子」給晚餐。

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關鍵字：

點心, 下午茶, 零食, 嘴饞, 健康, 不發胖, 減肥, 瘦身, 食物, , 建議, 營養師

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