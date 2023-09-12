吃蛋黃酥又怕胖？營養師點名「2個時間點」吃最好

記者曾怡嘉 / 台北報導

中秋節倒數計時，比起月餅，更多人愛吃蛋黃酥，香甜的紅豆泥加上鹹蛋黃，讓人好想咬一口，但要怎麼吃才不怕胖呢？她也點名兩個時間點，吃對時間更重要。

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

人人都愛的蛋黃酥，分解開來就是外層鬆軟的酥皮搭配紅豆餡與鹹蛋黃，聽聽營養師程涵宇一一剖析它的高熱量從哪裡來。



#鹹蛋黃

新鮮的鴨蛋黃加工做成鹹蛋之後、營養素變化不大，但鈉含量比原本高出8倍，但總量看起來還行不用擔心，而且蛋黃含有豐富蛋白質、omega-3脂肪酸、維生素Ｄ及多種礦物質例如鈣、鐵、鋅。

#紅豆內餡

為了提升口感跟風味，其實加了不少糖還有油，才有辦法做成大家吃到的香甜綿密紅豆餡，一顆蛋黃酥的糖大約在10公克，以嚴格標準來看，吃兩顆一天的糖就會超標！

#酥皮

酥皮是由奶油加上麵粉一層層包裹做出來的，熱量最高的就是這一層，同時油脂來源是飽和脂肪，過多的飽和脂肪與血管硬化、中風、心臟病等有關，也會使肝臟產生膽固醇，造成壞膽固醇上升。的來說比起大塊頭的月餅，蛋黃酥更容易掌控份量。

營養師程涵宇也提醒，一顆蛋黃酥熱量其實就跟一碗飯一樣多，甚至更多，建議吃蛋黃酥的時候，減少其他餐的精製澱粉例如麵條、白飯、麵包等平衡總熱量。

如果真的要吃蛋黃酥，她也點名兩個時間點吃較不怕胖：

▲（圖／Unsplash，以下同）

#早上

身體代謝在早晨最旺盛，燃脂力最高，加上早上進食最能抑制誘發身體飢餓、刺激食慾的荷爾蒙–飢餓素，所以在此時食用甜點，不僅能享有多吃的好處，還能降低日後吃甜食的慾望。

#運動後

有在運動健身的人，可以犒賞自己吃點甜食，但前提是運動強度一定要夠，若是運動或健身強度高，運動後2小時內吃甜其實最不容易胖，此時肌肉的胰島素能有效將醣引導至肌肉內儲存。