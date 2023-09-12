fb ig video ETtoday search mobile

林志玲托腮秀錶成功減齡　網讚「像少女般美麗」

>

▲▼林志玲Longines,TASAKI 。（圖／翻攝IG）

▲林志玲佩戴浪琴表最新多情系列鑽錶，托腮模樣甜美。（圖／翻攝chiling.lin IG）

記者陳雅韻／台北報導

林志玲生子後全心投入家庭，言明若有公益活動或需要她帶來一絲絲溫暖的地方，她仍會出現，她的好形象深受品牌青睞，2005年起便與瑞士腕錶品牌浪琴表（Longines）合作，情牽18年，近日她戴上最新多情系列DolceVita 18K金錶拍攝形象照，擺出托腮pose成功減齡，甜美模樣讓粉絲忘了她的真實年齡48歲，大讚「像少女般美麗」。

▲▼林志玲Longines,TASAKI 。（圖／翻攝IG）

▲浪琴表多情系列18K金鑲鑽腕錶，220,900元。（圖／浪琴表提供）

擔任浪琴表代言人以來，林志玲收藏不少錶款，她有感而發表示：「現在的手錶不只是計時，代表的是一個時光機，提醒我們活在當下，珍惜每一刻，將回憶珍藏於這時光寳盒中。」她所戴的新作為浪琴表以義大利甜美生活為靈感、於1997年推出的多情系列18K金錶款，傳承經典的長方形錶殼，優雅耐看，錶框有鑲鑽或未鑲鑽款式。

▲▼林志玲Longines,TASAKI 。（圖／翻攝IG）

▲林志玲以俐落西裝外套搭配浪琴表多情系列。（圖／chiling.lin IG）

▲▼林志玲Longines,TASAKI 。（圖／翻攝IG）
▲浪琴表多情系列18K金腕錶，156,400元（圖／chiling.lin IG）

除了浪琴表是林志玲的重要配件，珍珠也是她日常生活或出席活動的美麗配，飾，她尤其鍾愛她的婚禮珠寶品牌TASAKI，因為設計大膽前衛又不失率真柔美，在她眼中剛柔並濟的珍珠首飾最迷人，透露有機會與品牌更進一步合作。

▲▼林志玲Longines,TASAKI 。（圖／翻攝IG）

▲林志玲日前出席TASAKI高級訂製珠寶活動，透露有機會更進一步合作。（圖／chiling.lin IG）

►林志玲包一整套珍珠送老公　「但我的珠寶自己選」

►百億富婆戀上「甜茶」擁吻放閃　74萬卡地亞金錶也搶鏡

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

關鍵字：

林志玲, TASAKI, Longines, 浪琴表

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

阮經天擁保時捷還想配名錶　認了想騷包一下　

阮經天擁保時捷還想配名錶　認了想騷包一下　

排44小時瘋搶Swatch聯名潛水錶　最夯的竟不是「無輻射」款

排44小時瘋搶Swatch聯名潛水錶　最夯的竟不是「無輻射」款

勞力士收購寶齊萊未來未知　先做自己推台北與台中特別版錶

勞力士收購寶齊萊未來未知　先做自己推台北與台中特別版錶

倪妮中門全開性感爆棚　楊紫瓊別上巨大胸針氣場沒輸 亮・珠寶／針織設計師操刀設計喬治傑生　月光葡萄首飾變酷了 潔西卡露一手百萬勞力士金錶　疊搭卡地亞釘子手環貴氣遊義大利 莎莉賽隆性感深V造型絕配百年靈　小尺寸粉嫩色搶攻女錶市場 2000元收藏泡泡瑪特MOLLY金片！　串飾表情萌翻 車銀優合體宋慧喬被讚「貴族姊弟」　貴公子狂撈時尚財 林志玲包一整套珍珠送老公　「但我的珠寶自己選」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面