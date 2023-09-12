林志玲托腮秀錶成功減齡　網讚「像少女般美麗」

▲林志玲佩戴浪琴表最新多情系列鑽錶，托腮模樣甜美。（圖／翻攝chiling.lin IG）

記者陳雅韻／台北報導

林志玲生子後全心投入家庭，言明若有公益活動或需要她帶來一絲絲溫暖的地方，她仍會出現，她的好形象深受品牌青睞，2005年起便與瑞士腕錶品牌浪琴表（Longines）合作，情牽18年，近日她戴上最新多情系列DolceVita 18K金錶拍攝形象照，擺出托腮pose成功減齡，甜美模樣讓粉絲忘了她的真實年齡48歲，大讚「像少女般美麗」。

▲浪琴表多情系列18K金鑲鑽腕錶，220,900元。（圖／浪琴表提供）

擔任浪琴表代言人以來，林志玲收藏不少錶款，她有感而發表示：「現在的手錶不只是計時，代表的是一個時光機，提醒我們活在當下，珍惜每一刻，將回憶珍藏於這時光寳盒中。」她所戴的新作為浪琴表以義大利甜美生活為靈感、於1997年推出的多情系列18K金錶款，傳承經典的長方形錶殼，優雅耐看，錶框有鑲鑽或未鑲鑽款式。

▲林志玲以俐落西裝外套搭配浪琴表多情系列。（圖／chiling.lin IG）



▲浪琴表多情系列18K金腕錶，156,400元（圖／chiling.lin IG）

除了浪琴表是林志玲的重要配件，珍珠也是她日常生活或出席活動的美麗配，飾，她尤其鍾愛她的婚禮珠寶品牌TASAKI，因為設計大膽前衛又不失率真柔美，在她眼中剛柔並濟的珍珠首飾最迷人，透露有機會與品牌更進一步合作。

▲林志玲日前出席TASAKI高級訂製珠寶活動，透露有機會更進一步合作。（圖／chiling.lin IG）

