Ella「辣秀蠻腰馬甲線」配新包！周湯豪自曝輕斷食中　求問瘦身秘訣

▲Ella、周湯豪出席代言包包品牌活動，周湯豪現場求問Ella瘦身秘訣。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、翻攝周湯豪、Ella IG

台灣包包品牌ROBINWAY舉辦秋季新品發表會，現場以「多重城市」為主題打造出紅、黑兩種不同風格場景，更請到代言人Ella陳嘉樺與周湯豪首度同台演繹。兩人現場不僅分享自己的選包搭配哲學，自曝正在執行輕斷食減肥的周湯豪，更現場向近年體態越來越好的Ella討教瘦身秘訣，Ella也化身「飲食導師」點評他的飲食習慣，經驗分享教他幾招。

品牌首位男包代言人周湯豪選穿一身雅痞又不失潮流感的寬鬆西裝套裝，並疊戴雙層銀鍊、搭配佩爾斯斜背包，為造型增添層次感和亮點；而近來行程滿檔的Ella，則是穿著俐落的黑色套裝現身，她將襯衫式上衣打開當作外罩穿，內搭同系列超短版背心，大方展現緊實纖腰和馬甲線，她更搭配上秋季新品櫻桃紅手提包，帥氣又性感的氣勢一出場就hold住全場，果然是「乘風破浪」的姊姊，超好狀態讓人看不出她已42歲！

受訪時兩人大方分享自己對包包的選擇搭配，Ella表示現在的包包不是只用來裝東西，而是在身上的一個「小裝飾」，所以包包的容量大小已經不是首要考量，能搭配不同的風格才是她看重的。周湯豪則提到，以男生而言，像是他自己出門會帶滿多東西，所以包包的方便性和實用性是挑選關鍵。

除了重視造型搭配，周湯豪近來也很注重身材管理，他自曝自己在後台時就一直向Ella詢問保持身材的秘訣，「她保養得超棒的！」最近正在減肥中的他也笑說自己「前陣子真的太胖了」，所以最近開始注意飲食，想趁機改掉原來比較不好的飲食習慣，「之前肉吃比較少，就會很依賴澱粉，長期下來就是會比較容易發胖」，而且以前很愛吃甜食，尤其壓力大就會想吃甜的，現在就是盡量提醒自己不吃，能少吃一口、少吃一個算一個。

他更自曝自己從前一晚到活動當下都還沒吃東西，因為自己本來就有一點血糖的問題，現在一天吃一餐的輕斷食方式，讓他的血糖比較平穩，反而覺得身體比較舒服，也比較不容易餓，「而且一旦斷食之後，就不會想吃太垃圾的食物」，所以他想趁最近吃習慣了，順勢保持下去。

一旁的Ella也化身「飲食導師」，聽到周湯豪原來的飲食內容直呼「甜的真的不行！」還現場提點他除了雞胸肉也可以多吃魚、蝦，「真的要徹底改變飲食習慣，你就會變得很健康又精瘦」。

此次ROBINMAY以神秘又沉穩的黑色和激情又能喚起情感共鳴的紅色為靈感，打造出「多重城市」意象，展示出秋季兩大新系列包款。Ella代言的女性包款今年秋季推出全新「Your Golden Hour」系列，主打款「怪美虛實手提包」外觀以鮮豔單色呈現極簡樣貌，掀開包蓋後就能看見奔放的塗鴉設計，展現強烈對比與驚喜。而周湯豪詮釋的「EVOLUTION進化開端」系列則以男性為主，在經典的包型下，透過材質、撞色、金屬等細節翻玩「進化」造型，主打「佩爾斯斜背包」以盔甲裝備為概念，注入未來感結合標誌性金屬元件，並以特殊石紋皮質賦予包款獨特觸感和強烈個性風格。

同樣擁有高人氣的鞋履品牌「小CK」CHARLES & KEITH，今年秋天攜手南韓現代藝術家Henn Kim推出聯名系列。此次主題為「穿上無所不在的心 (Heart Is Every Wear)」的聯名系列，延續Henn Kim擅長以超現實主義風格描繪細膩內心情感的風格，共推出3款黑色系商品：心臟鉚釘厚底靴、心臟抽繩包和心臟抓皺髮圈。

聯名系列中重新詮釋Henn Kim最具代表性的心臟主題，她為每款單品都設計了精緻的金屬製心臟裝飾。全球代言人韓韶禧也搶先穿上此系列聯名鞋包，以帶有浪漫氣質的圓點薄紗上衣和荷葉邊束腰長裙來搭配，完美展現帶點暗黑氣息、酷帥又甜美的女神風範。