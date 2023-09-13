一定要睡飽！營養師傳授「護心5招」，心寬體胖也要留意





▲充足睡眠對心臟健康很重要。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉/ 台北報導

夏季不少人忙著減重，但是減重除了讓身形漂亮外，更能維護心臟健康，不少體型偏寬廣的朋友，容易有心臟不適問題，營養師夏子雯貼心分享日常護心5招，趕快學起來！

#定期血脂檢查很重要

營養師夏子雯建議，35歲以上是心血管疾病的好發區間，建議每半年至一年檢查一次，可了解自己的三酸甘油酯及膽固醇的數值表現，若有異常可隨時追蹤掌控。

#血壓也需定期紀錄

現在民眾的高油飲食狀態、與家族病史、抽菸、喝酒，都讓高血壓的盛行率往上攀升，建議有前述狀況的民眾，可以準備血壓計在家，定期量測紀錄狀態。

#一定要睡飽

《美國心臟協會》（AHA）近期發佈研究，一般成人建議要睡滿7至9小時，若是長時間睡眠不足，容易讓罹患心血管疾病的機率大大提升，除假日外，平日也要記得睡飽飽。

#多蔬菜適量水果、維持固定運動

適當攝取蔬菜水果，能幫助補充維生素與纖維質，養成固定運動習慣對身體健康好處多多。

#攝取Omega-3

除了日常可以從鮭魚、鯖魚、秋刀魚等魚類來攝取，藉由營養補充品也是一個好選項，因為Omega-3中的EPA，能有效降低血栓發生率、血液中的三酸甘油酯、幫助關節維持。

▲圖／翻攝自FB/營養師夏子雯）