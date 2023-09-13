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2023周年慶必買「加大版」保養神品！雅詩蘭黛原生露、IPSA流金水最終版53折

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記者張毓容／綜合報導

一年一度的百貨周年慶即將開跑，在這個一年中最重要的囤貨好時機，除了鎖定各種超值優惠組合外，各品牌的經典熱賣商品也會趁這時推出大容量限定版，絕對是愛用鐵粉們的必搶好物！以下幫大家統整2023周年慶有推出的加大版明星商品，快來看看有沒有你的心頭好。

Estee Lauder雅詩蘭黛

雅詩蘭黛今年周年慶同樣推出多款超划算的精選優惠組，最低折扣更來到49折，加上每年周慶都會被搶翻的大容量明星商品，絕對是補貨、囤貨好時機。

每次都會被鐵粉瘋狂敲碗的大容量限定版，今年一口氣推出4組「巨無霸大容量明星組」。首先，「濕敷神水」微分子肌底原生露以2倍大容量、超澎湃的400ml霸容量版登場，推出「原生露霸容量組」，內含微分子肌底原生露400ml＋微分子肌底原生露15ml * 2＋特潤超導全方位修護露15ml，總價值NT$10,195，只要72折就能擁有，讓你隨時濕敷都不心痛。

▲▼ 2023周年慶必搶「加大版」保養神品 。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛 原生露霸容量組，優惠價NT$7,380。

而超經典定番的神級精華「小棕瓶」特潤超導全方位修護露，也推出久違的115ml超大容量，再加上特潤超導全方位修護露15ml＋白金級極萃賦活花秘凝露15ml＋白金級極萃賦活花秘眼霜5ml，總價值NT$11,847，以6折超優惠價格就能打包帶走。

▲▼ 2023周年慶必搶「加大版」保養神品 。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛 小棕無限大容量組，優惠價NT$7, 065。

而專為亞洲肌膚和炎熱氣候打造的Pro全能防曬超輕感水凝露，一抹化水的薄透服貼質地相當受到歡迎，這次也推出霸容量組，內含Pro全能防曬超輕感水凝露50ml＋Pro全能防曬超輕感水凝露5ml *2，總價值NT$2,925，相當於71折。

▲▼ 2023周年慶必搶「加大版」保養神品 。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛 Pro全能防曬霸容量組，優惠價NT$2,925。

這次除了保養，香氛也有大容量組合，「雋永香氛豪華組」相當於購入雋永工藝探索香氛系列 漫舞櫻花淡香精100ml，即贈送頂級香氛奢潤護手霜50ml，買正貨就送正貨，總價值NT$9,800，相當於82折。

▲▼ 2023周年慶必搶「加大版」保養神品 。（圖／品牌提供）

▲雅詩蘭黛 雋永香氛豪華組，優惠價NT$7,020。

IPSA

IPSA每次母親節、周年慶預購會都最快被搶光的「流金水」美膚微整機能液，被列為「日本四大神仙水」之一，是IPSA長年熱銷第一的商品，在網路、美妝版也超夯。而只在周慶檔期獨有的「巨巨版」流金水，今年將是最後一年絕版推出，明年起就不會再有，而且絕版巨巨更換上時髦可愛的Y2K復古色系，不管是不是鐵粉都很值得搶起來！

▲▼ 2023周年慶必搶「加大版」保養神品 。（圖／品牌提供）

▲IPSA「巨巨版」流金水今年將是最後一次推出。

今年的「巨巨版」流金水將瓶身換上黃、粉、紫、綠等復古繽紛色彩，以閃亮Y2K巨終限定版紀念最後一年推出，搭配正裝版流金水推出「流金水巨終限定組」，相當於買3瓶「流金水」美膚微整機能液200ml，就送美膚微整機能液300ml巨終限定版（正貨，不挑色），總價值為NT$6,120，以53折超狂優惠價就能帶走。（每人限購一組，需電話預約）

▲▼ 2023周年慶必搶「加大版」保養神品 。（圖／品牌提供）

▲IPSA 流金水巨終限定組，優惠價NT$3,264。

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關鍵字：

2023, 週年慶, 周年慶, 週慶, 美妝, 保養, 保養品, 加大版, 大容量, 優惠

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