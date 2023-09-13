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2023全台百貨周年慶檔期整理包　提早規劃下半年購物季

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▲SOGO年中慶。（圖／業者提供）

▲百貨周年慶熱季又到了，快清點存貨規劃優惠季購物吧。（圖／SOGO提供）

記者蔡惠如／綜合報導

下半年進入百貨周年慶熱季，《ET FASHION》整理全台周年慶檔期，要趁機補貨或是搶便宜的消費者，先做好筆記，規劃自己的預算與清單，能精省入手又能再賺一波回饋，成就下半年囤貨小確幸。

內容均以各百貨實際公布的周年慶開跑日排序，粗體字為已開跑的周年慶檔期。

▲2017新光三越南西周年慶開跑。（圖／記者季相儒攝）

▲周年慶是年度購物精省好時機。（圖／資料照／記者季相儒攝）

台北
台北101購物中心：9／7～10／10
BELLAVITA寶麗廣場：9／8～9／25
麗晶精品：8／29～9／17
微風廣場：9／14～10／2
微風南京：9／14～10／2
統一時代百貨台北店：9／28～10／18
大葉高島屋：10／5～10／24
新光三越南西店：10／5～10／29
新光三越桃園站前店 ：10／5～10／29
美麗華百樂園：10／5～10／22
新光三越信義新天地：10／19～11／12
遠百信義A13：10／19～11／19
微風松高：10／19～11／6
微風信義：10／19～11／6
微風南山：10／19～11／6
NOKE忠泰樂生活 ：10／19～11／19
新光三越天母店：10／26～11／9
SOGO百貨（忠孝、復興、敦化）：11／9～11／20
微風台北車站：11／9～11／29
SOGO百貨天母店：11／29～12／10
京站時尚廣場：11／22～12／18

新北
環球購物中心板橋店：10／5～10／31
環球購物中心中和店：10／5～10／31
環球購物中心南港店：10／5～10／31
環球購物中心林口店：10／5～10／31
板橋大遠百：10／19～11／19
比漾廣場：10／19～11／13
iFG遠雄廣場：10／18～10／29
中壢大江購物中心：10／4～10／27
MITSUI OUTLET PARK林口：10／20～11／12
遠百板橋中山店：11／15～12／19

桃園新竹
台茂購物中心：9／28～10／23
新光三越桃園站前店：10／5～10／29
環球購物中心A8：10／5～10／31
環球購物中心A19：10／5～10／31
桃園統領百貨：
桃園遠東百貨：10／19～11／22
SOGO百貨中壢店：11／8～11／19
新竹大遠百：11／9～12／3
新竹巨城購物中心／SOGO百貨巨城店：11／30～12／11
 

▲百貨公司,購物中心,商場,賣場,購物,消費,商店街。（圖／Unsplash）

台中嘉義
台中大魯閣新時代：9／13～10／16
台中廣三SOGO：9／20～11／12
台中大遠百：9／21～10／22
台中中友百貨：9／21～10／31
太平洋百貨豐原店：9／28～10／22
新光三越台中中港店：10／5～10／29

嘉義耐斯廣場：9／14～10／4
新光三越嘉義店：10／5～10／29
遠東百貨嘉義店：10／26～11／29

▲百貨公司,購物中心,商場,賣場,購物,消費,商店街。（圖／Unsplash）

台南高雄
新光三越台南中山店：10／5～10／29
南紡購物中心：10／19～11／15
MITSUI OUTLET PARK台南：10／20～11／12
遠東百貨台南成功店：10／26～11／29
新光三越台南新天地：11／9～12／3

統一時代百貨高雄店：9／28～10／18
新光三越高雄三多店：10／5～10／29
漢神巨蛋：10／12～11／7
高雄大遠百：10／26～11／29
SOGO高雄店：11／4～11／19
新光三越左營店：11／9～12／3
高雄漢神百貨：11／23～12／24

環球購物中心屏東店：10／5～10／31
太平洋百貨屏東店：10／19～11／6

宜蘭花蓮
遠東百貨花蓮店：10／19～11／22

備註：本表僅供參考，詳細時間以各百貨公佈為準，會持續更新。

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關鍵字：

2023, 百貨週年慶檔期, 百貨周年慶檔期, 優惠檔期, 促銷

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