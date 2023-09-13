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都彭31萬打火機、筆具套組附賽車模型帥翻　致敬利曼賽事百周年

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▲▼都彭,勞力士 。（圖／公關照）

▲都彭Le Mans Prestige系列打火機與筆具限量蒐藏套組，315,500元。（圖／都彭提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是賽車界傳奇賽事利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）100周年，不僅勞力士（Rolex）推出紀念版腕錶，法國精品都彭（S.T. Dupont）也打造一系列Le Mans系列打火機、書寫工具、雪茄配件與皮件，最受矚目是要價315,000元的Le Mans Prestige系列打火機與筆具限量蒐藏套組，從搶眼的藍色漆面與金色飾面到細節裝飾圖紋，都與利曼賽道標誌性元素緊密相扣，獎盃、賽車手的頭盔、路緣石顏色等均巧妙融入設計之中。

▲▼都彭,勞力士 。（圖／公關照）

▲都彭Le Mans Prestige限量蒐藏套組的靈感源於利曼賽道的標誌性元素，包括獎盃、賽車手的頭盔、路緣石顏色等。

▲▼都彭,勞力士 。（圖／公關照）
▲都彭Le Mans Prestige系列打火機限量蒐藏套組，185,000元。

都彭Le Mans Prestige系列打火機與筆具限量蒐藏套組中，鋼筆的筆蓋設計源自賽車通風設備，尾栓刻紋靈感源自齒輪，筆具底座造型則發想自Le Mans獎盃，搭配的經典兩用打火機則洋溢賽車動感氣息，同時配有賽車模型、賽車頭盔鑰匙圈、紀念標誌牌與袖扣，限量188套，另有一套限量288組、配有賽車頭盔鑰匙圈的Le Mans Prestige系列打火機限量蒐藏套組。

▲▼都彭,勞力士 。（圖／公關照）

▲都彭Le Mans Premium系列Ligne 2限量經典打火機，單個53,100元。

▲▼都彭,勞力士 。（圖／公關照）
▲都彭Le Mans Premium系列Maxijet限量打火機9,800元（左起），Defi Millenium限量原子筆12,800元， Slim 7限量打火機7700元。

除了收藏級的精緻套組，都彭也發表適合日常隨身使用的Premium限量聯名系列，將利曼24小時耐力賽中的其他傳奇色彩，白、紅、黃、綠、藍運用在Ligne 2打火機及Line D鋼筆與鋼珠筆，裝飾數字8致敬品牌創始店址，彎曲線條則再現利曼24小時耐力賽賽道的奔馳動感；同步亮相的Slim 7系列、Maxijet打火機與Defi Millenium系列筆具點綴利曼24小時耐力賽徽標，線條設計採用直線以此象徵速度，特別致敬著名的Mulsanne賽道。

▲▼都彭,勞力士 。（圖／公關照）

▲勞力士利曼24小時耐力賽百年紀念版Oyster Perpetual Comosgraph Daytona腕錶。（圖／勞力士提供，以下同）

▲▼都彭,勞力士 。（圖／公關照）

▲勞力士利曼百年紀念版Daytona腕錶採透明錶背設計顯露4132型機芯。

勞力士同慶利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）百周年，推出紀念版Oyster Perpetual Comosgraph Daytona腕錶，4大特色包括保羅紐曼（Paul Newman）Daytona特色的計時盤上復古方格時骰子面、計時盤從12小時變成24小時指示、測速計外圈數字「100」以紅色標示，以及Daytona難得的透明錶背，都是話題性十足的設計。

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關鍵字：

勞力士, ROLEX, 都彭, S.T. Dupont

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