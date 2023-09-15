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限時4天快閃體驗通關搶＄2000！PALLADIUM橘標防水系列全新升級、防水+服飾系列首度公開

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Palladium,橘標防水CAGE ⁺,防水⁺膠囊服飾,防水,曾敬驊,韓寧,快閃體驗,軍靴,潮鞋（圖／品牌提供）

▲法國軍靴品牌 PALLADIUM在2023年秋冬推出全新防水升級鞋款服飾系列，以跨度探索概念展開品牌的全新面貌，同時找來「跨度探索摯友」曾敬驊與韓寧合體拍攝全新形象大片。（圖／品牌提供，以下同）

 消費中心／台北報導

即使有了雨傘救援，也躲不掉濕身的狼狽樣，一樣都是下雨天當「潮人」，街頭時尚路人從雨中走來卻依舊是一身潮範兒，而細看他們的穿搭單品，雨水一下來立刻從身上滑落，不撐傘也不怕被淋成落湯雞，濕漉漉的天氣照樣很時髦。雨天不用放棄打扮，技巧攻略就是把防水機能穿上身就對了，來自法國里昂的時尚軍靴品牌Palladium，2023年秋冬推出全新防水升級的橘標防水CAGE ⁺系列，以及首度問世的全新防水支線－防水⁺膠囊服飾系列，要讓你大膽、不羈忠於自我穿起來，同時找來「跨度探索摯友」曾敬驊與韓寧，共同拍攝全新形象大片，完美詮釋新世代冒險探索者的潮流魅力！

Palladium,橘標防水CAGE ⁺,防水⁺膠囊服飾,防水,曾敬驊,韓寧,快閃體驗,軍靴,潮鞋（圖／品牌提供）

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▲PALLADIUM全新防水升級鞋款服飾系列，穿上立刻變身潮男潮女，自信又有型。

無論是在城市或戶外，保持乾爽舒適、時尚有型的自由穿梭很重要，挑選鞋款不只外觀要好看，機能、舒適與耐磨堅韌等特性各方面兼備，也是隨心而動四處走跳不可或缺的要求！對於每位潮人來說，鞋子再怎麼多，鞋櫃裡絕對少不了一雙好穿好搭、中性俐落的時尚軍靴，其中，PALLADIUM品牌的「城市探索者」風格形象，擄獲不少男女的心，穿出可帥可甜的風格，馬上來場說走就走的城市探險，或是遠離喧囂走進林地露營、出發公路之旅，尤其遇到雨季也能放膽玩，更是許多人的旅行首選。

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在PALLADIUM眾多潮流鞋款中，一直以來都很熱門的橘標防水系列，今年秋冬迎來防水規格升級，推出全新橘標防水CAGE ⁺系列，在首發法式軍靴PAMPA、低筒OXFORD、輪胎潮鞋OFF-GRID等三大鞋型，不僅加入熱熔薄膜防水升級設計，提供鞋面貼合與縫線加固的穩定性與防護力，也導入全新TPU鞋面延伸加固設計與重車縫線，移動間有穩定支撐及完整防護，飛機橡膠楦頭部分採用品牌獨特鑽石紋，防磨、抗刮力再提升；鞋口分別引入襪套式針織設計、柔軟加厚襯墊與太空棉材質，提高穿著舒適；全系列皆採用回收再生面料例如再生橡膠、寶特瓶再生防水纖維等製作，延續品牌對於「DARE TO CARE」的關懷與支持。

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▲首發升級橘標防水CAGE⁺系列導入低筒OXFORD鞋型。

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▲首發升級橘標防水CAGE⁺系列導入法式軍靴PAMPA經典鞋型。

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▲首發升級橘標防水CAGE⁺系列導入輪胎潮鞋OFF-GRID鞋型。

PALLADIUM勇於嘗試自我，全新橘標防水CAGE ⁺系列再進化，主打防水、輕量、穩定、快穿與耐用百搭，以五大特點驚艷城市探索者之外，品牌更將永續潮流機能從鞋款走向服飾，展開跨度探索概念全新面貌，正式推出防水⁺膠囊服飾系列，在新一季主宰你的衣櫥！多層次長版連帽風暴大衣（男款）、改良式長版防水風衣（女款）、不對稱雙拉鍊防水衝鋒外套、防水軍裝夾克、以及連帽防水夾克等五款防水外套，採用超薄WATERPROOF+科技防水面料，以俐落功能性剪裁凸顯防水外套的城市風格與靈活的活動性能，配色運用時尚大勢的大地色系，選擇男女生都適合的百搭顏色，與橘標防水鞋靴可以自由穿搭。

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▲PALLADIUM永續潮流機能再進化，從鞋款推到服飾，首度問世防水⁺膠囊服飾系列，搭配橘標防水鞋靴，打造新一代城市探索者的嶄新面貌。

此次全新跨度探索計劃中，PALLADIUM也同步公開最新防水⁺鞋款服飾系列形象大片，找來品牌「摯友」曾敬驊、韓寧共同合體拍攝，兩人穿上新款防水⁺鞋款、服飾，簡約又率直的穿衣搭配，人人都能輕鬆駕馭，展現自己的個人特色。想和兩位明星藝人一樣，搶先穿上防水⁺鞋款服飾，親自感受升級過後絕佳的防水特性，並與他們近距離互動嗎？PALLADIUM特別打造了防水⁺快閃體驗概念店，9月14日至17日一連四天，在信義區香堤大道廣場限時登場，曾敬驊、韓寧將於開幕首日現身快閃店帶大家逛，粉絲們趕緊做好準備，不要錯過難得機會。

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此外，快閃體驗概念店現場除了展示全新橘標防水系列鞋款及防水⁺服飾，還有三大必訪亮點，包含防水⁺風格裝備芭比屋、防水薄膜泡泡體驗、跨度探索電流急急棒挑戰，以及超好拍的跨度探索無限鏡，只要在線上預約完成，不用排隊即可體驗，在每一個體驗區域盡情拍照打卡，分享最新穿搭造型；快閃活動期間，來店送PALLADIUM摺疊手扇、專屬防水⁺商品優惠券、PALLADIUM環保摺疊水壺，以及購買防水⁺服飾鞋款商品最高現省2,000元，超值好康與風格潮禮等著你來拿！

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▲▼到防水⁺快閃體驗概念店感受最新防水系列鞋款服飾，還有來店禮好康可以拿。

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【PALLADIUM防水⁺快閃體驗概念店】活動資訊
• 活動地點：信義區香堤大道廣場 (A9-A11側)
• 活動日期：2023/09/14(四) – 2023/09/17(日)
• 活動時間：09/14(四)17:00後開放入場，9/15(五)-9/17(日)11:00-20:00
• 線上預約體驗：https://palladium.today/QQeyr
• 三大活動好康：
1. PALLADIUM LINE官方帳號完成活動預約報名來店即贈跨度探索必備「PALLADIUM摺疊手扇」乙個
2. 成功完成跨度探索挑戰贏得專屬防水⁺商品優惠券，購買防水⁺服飾鞋款商品最高現省2,000元
3. 快閃活動期間凡使用防水⁺商品優惠券，即可獲得PALLADIUM風格潮禮「PALLADIUM環保摺疊水壺」乙個

https://palladium.today/CDeay 

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