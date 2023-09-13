獨／大葉高島屋「旭集」開幕日曝光！　佔地500坪「台北最大店」9／26迎客

▲大葉高島屋即將進駐廣達500坪的旭集大店。（圖／業者提供、翻攝旭集官網）

記者蔡惠如／綜合報導

大葉高島屋近兩年積極改裝，引進多元餐飲吸客引發話題，而近期最受矚目的便是天母地區最大間吃到飽「旭集」進駐，從上半年就有不少在地客討論，而開幕日期更是只聞樓梯響，但目前開幕日已經確定，旭集將在9／26正式對外收客，想一嚐精緻日式料理吃到飽的民眾快去卡位！

饗賓集團在推出代表作、位於101大樓86樓的集團頂級Buffet「饗」之後，於天母地區即將再掀話題，就是位於大葉高島屋5樓、佔地500坪的日式精緻吃到飽「旭集」將於9／26開幕，此店為旭集在台北市的第二店，也是該品牌在北市的最大店，首間落腳A13信義遠百的門店，平假日訂位仍幾乎是座無虛席，而進駐天母之後，對於該地區的高端客層又提供一個新選擇。

▲旭集為日式精緻吃到飽，不僅有生魚片、牛肉等料理，還有和菓子甜點。

旭集以日式精緻吃到飽為主題，除了生魚片、海鮮、燒烤、炸物之外，也提供精緻的和菓子與甜點可享用，該店客單從990元起，到最高的周末假日晚上1,990元，很適合天母客群，面積也比SOGO天母店的410坪漢來海港餐廳更大，兩店各有主打料理，提供給該商圈消費者更多口福。

▲新光三越DIAMOND TOWERS 9／16試營運。（圖／翻攝新光三越官網）

新光三越首進東區商圈門市「DIAMOND TOWERS」，即將在9／16正式對外試營運，以不到5千坪面積，打造出集結時尚購物與精緻餐飲的新地標，當然網美級咖啡廳與精緻風餐廳少不了，包括冠軍咖啡興波、GELOVERY GIFT法式甜點、網美咖啡勺日、kafeD等，以及二星米其林餐廳RAW前主廚黃以倫的全新餐廳Restaurant A、初魚旗下最頂級的新品牌Li teppanyaki鐵板燒、米其林綠星蔬食餐廳小小樹食旗下新店也進駐。