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法式甜點變高顏值手搖太欠喝　美味白鰻丼飯不用出國也能吃到

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文／MENU美食誌

九月份特色餐廳特輯，精緻手搖飲品、優質無菜單料理、高級澎湃火鍋，通通收錄在這！

小日子LAZYDAYCAFE
台北市文山區

位於貓空，身處森林中的開放式咖啡廳，主打咖啡與蛋糕、冰淇淋，堅持單品手沖咖啡，烘焙的豆子是老闆親自用心挑選，入口會有一股特別的花香味。

▲小日子LAZYDAYCAFE。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

慕咔MUEKA 法式飲品專賣
台中市南區

法式甜點為設計靈感的手搖飲品牌，裝潢以粉色系質感空間，優雅又別緻夢幻。加入正統的甜點製程去調製飲品，將法式甜點變成隨手可得的飲品。

▲慕咔MUEKA 法式飲品專賣。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

仲 板前鍋物 SHABU REST.
高雄市前金區

以低調風格提供最優質食材的精緻火鍋店，湯頭清爽無負擔，食物新鮮美味，而且還會有不定時的隱藏限定餐點，服務態度極好，相當推薦。

▲仲 板前鍋物 SHABU REST.。（圖／美食客我只要CP值提供）
海浪寿司
台中市北屯區

獨棟建築結合日式庭園造景，主打無菜單料理，推薦海浪午食限定、台灣雲林白鰻魚丼飯及海鮮珠寶盒。是從視覺到味覺都能讓人感受到細節的優雅日料。

▲海浪寿司。（圖／美食客JIAN愛吃美食提供）

青陽食肆
台中市北區

樓中樓的空間，有著許多不同年代回憶的老物，及充滿情懷的木造材質與CD唱片牆。推薦雲和雨、西西里美麗傳說和巧克力甜塔。

▲青陽食肆。（圖／美食客xi.ccc提供）

烏點’作作 WOO,ZUO-ZUO
新竹市北區

融入許多日本元素，塌塌米座位加上許多日本味道的古物，提供各式咖啡、茶飲、貝果、肉桂捲、布丁及日式點心，種類非常豐富。

▲烏點’作作 WOO,ZUO-ZUO。（圖／美食客晨軒 Noah美食吃透透提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

美食誌, 咖啡廳, 美食

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