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柯震東萬寶龍包少帶3樣會心慌　陳妍霏沒膽名牌包丟地上

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▲▼柯震東出席萬寶龍活動 。（圖／公關照）

▲陳妍霏（左起）、柯震東與禾浩辰現身萬寶龍Extreme 3.0系列配件發表會。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

萬寶龍（Montblanc）經典皮件Extreme 3.0系列全面回歸，今邀身兼導演與演員身分的柯震東、女星陳妍霏與男星禾浩辰，一同演繹充滿年輕活力的新包款，陳妍霏透露選包最注重材質，要夠堅固耐用伴她拍戲，是否會將數萬元的包包隨意放在地上？她大笑說：「絕對不會，是我坐地上，包包坐椅子上。」柯震東則透露包包內必備手機、錢包、耳機，他說：「少帶會心慌慌。」

▲▼柯震東出席萬寶龍活動 。（圖／公關照）

▲柯震東斜背萬寶龍Extreme 3.0系列142斜背包並加掛松石藍色6卡式皮夾。

柯震東出道以來時尚型男形象深植人心，他透露配搭包款要視當天服裝色系與實用性，可以選同色系或很突出的撞色包款，重點是自己要看得舒服。今他所背的萬寶龍Extreme 3.0系列142斜背包，獨特的圓筒包型設計致敬經典大師傑作系列書寫工具自1948年使用的活塞注墨器，他還加掛松石藍色的6卡式皮夾，撞色搭配洋溢活潑氣息，也相當實用。

▲▼ Montblanc,Dior包款 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Extreme 3.0系列森林綠色薄型公事包，38,400元。

▲▼ Montblanc,Dior包款 。（圖／公關照）

▲萬寶龍Extreme 3.0系列後背包，48,900元。

禾浩辰今示範的包款為萬寶龍松石藍色的Extreme 3.0系列輕巧信封包，陳妍霏則斜背黑色迷你單肩包，都是在都會中穿梭的時尚之選，此系列新作還有英倫綠、典雅灰可供選擇，皮革上的幾何圖案源自1920年代萬寶龍廣告主管Grete Gross創作的圖案，而部分包款原有的M LOCK 4810搭扣改以透明的Plexiglas打造。

▲▼ Montblanc,Dior包款 。（圖／公關照）

▲萬寶龍松石藍色Extreme 3.0系列輕巧信封包，34,600元。

▲▼ Montblanc,Dior包款 。（圖／公關照）

▲萬寶龍松石藍色Extreme 3.0系列8卡式卡夾，8,700元。

▲▼ Montblanc,Dior包款 。（圖／公關照）

▲萬寶龍典雅灰色Extreme 3.0系列6卡式卡夾，6,300元。

休閒又優雅的皮件是當今主流，Dior今年秋冬主打的Dior Pillow包款，重塑品牌極具代表性的馬鞍包曲線，翻蓋設計的曲線令人聯想到馬鞍包，飾有同色系CDLOCK開合包扣，整體以柔軟皮革打造寬敞收納空間，設有內部夾層，可容納13吋的筆記型電腦或A4 文件，共有卡其色、黑色或紫色3種款式。

▲▼ Montblanc,Dior包款 。（圖／公關照）

▲Dior Pillow包款是今年冬季男裝系列焦點新作。（圖／Dior提供）

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關鍵字：

柯震東, 禾浩辰, 陳妍霏, Montblanc, 萬寶龍

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