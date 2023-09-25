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升等貴婦肌！體驗PITERA™奇蹟時刻到來　SK-II週年慶超值下殺組合一年就等這一檔！

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▲▼體驗PITERA™奇蹟時刻到來　SK-II週年慶超值下殺組合一年就等這一檔！。（圖／業者提供）

▲一年一度的週年慶活動終於來了，SK-II精選4大夢幻組合，就連頂級保養線LXP也推出期間限定晶鑽滿額禮，滿足大家無痛入手明星商品的心願。（圖／SK-II提供，下同）

時尚中心／綜合報導

夏秋交替保養容易大卡關，經常出現暗沉缺水、不夠緊緻等肌膚不穩定的情況，令人擔心肌膚面臨「斷崖式衰老」。向來是美容編輯、美妝版網友心頭好的SK-II，以獨特PITERA™成分守護仙女美肌，一擦有感實現奇蹟般的晶瑩剔透，也因此各大網路美妝版都有網友不停在問「怎麼買最划算？」先前錯過母檔優惠的你，這次別再保持觀望了，一年一度美妝優惠最大檔的週年慶活動終於來臨，SK-II精選4大夢幻組合，滿足大家無痛入手明星商品的心願！

Dcard網友大好評全公開！奇蹟般的PITERA™改善各種肌膚困擾

由SK-II獨家酵母發酵工藝製成的PITERA™，其獨特的成分與肌膚天然保濕因子類似，因此就像肌膚的好朋友，能快速被吸收，進而提升肌膚保濕屏障，改善乾燥粗糙、毛孔粗大泛油光、暗沉及淡化細紋提升緊緻度，同時幫助調理肌膚維持健康狀態。此款經典成分廣泛運用在SK-II全系列產品，透過PITERA™守護每一位愛美者的肌膚，超有感的保養效果在美妝界累積眾多高度正面評價，像是在人氣網路論壇Dcard上，就有眾多「卡友」接力推薦SK-II明星商品，根本意圖使人通通包款，直接買爆購物車！

▲▼2023必買網友狂讚的PITERA™奇蹟！SK-II週年慶組合亮點一次看。（圖／SKII提供）

▲網友認為青春露是他使用過最有感的保濕精華，連續使用能看見透亮好膚質。

有著「神仙水」美名的SK-II青春露擁有大量死忠鐵粉，Dcard創作者布琳達表示青春露是她使用過最有感的保濕精華，經過7天實測後發現，肌膚不穩定的情形獲得明顯舒緩，整體毛孔變得很細緻，也能看見透亮好膚質，令她相當滿意，此外，她個人頗喜歡PITERA™獨特酵母萃取的原生保養品氣味，感覺很自然，使用上比較安心。

▲▼2023必買網友狂讚的PITERA™奇蹟！SK-II週年慶組合亮點一次看。（圖／SKII提供）

▲小燈泡精華七天有感明亮。

被譽為「小燈泡精華」的SK-II光蘊臻采煥亮精華，Dcard創作者小勺形容是一瓶「打擊暗沉的秘密武器」！原本以為使用專櫃品牌的SK-II對現階段的她而言有點太早，殊不知一用反而覺得相見恨晚！因為她以前常有粗大毛孔及熬夜暗沉的面有菜色肌膚困擾，想不到大約使用10天後，皮膚變得透亮乾淨充滿水潤光澤，即使素顏也有好氣色。由於PITERA™極易吸收，即使身為油性敏感肌，用起來也覺得好吸收又不會太厚重，推薦給想要讓肌膚看起來更透亮有好氣色的人。

▲▼2023必買網友狂讚的PITERA™奇蹟！SK-II週年慶組合亮點一次看。（圖／SKII提供）

▲SK-II全新活膚霜令網友驚呼：緊緻成這樣也太亮！

2023年9月全新上市的「SK-II全新致臻肌活能量活膚霜」，其輕盈抗老乳霜質感火速席捲美妝話題，不僅調香升級為清雅白橙花香氣保養超療癒，膚感也全面提升更細膩好吸收又不悶、不黏膩，並依膚質分為2種：適合乾性肌的一般版及適合混合、油性肌的輕盈版；平時薄擦完美保濕、關鍵時刻直接厚敷加強肌膚澎彈感，實現令人嚮往的一夜緊緻、兩週澎彈，輕鬆綻放無齡感美肌。

此款SK-II全新活膚霜令Dcard創作者小明同學驚呼：「緊緻成這樣也太亮！」本身是乾肌、敏感肌綜合體的小明同學，記錄下7天的膚況，發現乾燥獲得改善，而且嘴角周邊變得平滑柔嫩、粗糙感減少，而且全臉透亮到超級大反光，明亮度明顯提升，期間原有鼻翼脫皮問題，簡易厚敷後就再也沒發生，只要3~7天就能感受到改變，呈現肉眼可見的緊緻光澤。而且小明同學也大讚全新活膚霜質地輕盈、沒有厚重感也沒有油膩感，味道還是淡淡的少女香，不只好感度大升，保養效果也很令人驚豔。

SK-II週年慶怎麼買？無痛入手明星商品組合　4大亮點全公開

其實大家都知道，經典又獨特PITERA™成分的SK-II保養品，市面上幾乎找不到「平替」可言，才讓網友主動大曬好感度而累積出大量討論串，也因此每年週年慶SK-II明星商品優惠組合總是讓人搶破頭。還在辛苦爬文搜尋「SK-II週年慶優惠怎麼買」？直接幫大家整理好4大組合亮點，無論你是想入手SK-II青春露、小燈泡精華還是全新活膚霜，今年週年慶不用再因價格而保持觀望，直接將下列明星商品組合加入購物車準沒錯！

亮點1：不能沒有它！青春露鐵粉必備組合

▲▼2023必買網友狂讚的PITERA™奇蹟！SK-II週年慶組合亮點一次看。（圖／SKII提供）

▲買：SK-II青春露230ml 建議零售價NT6,900，送：SK-II全新活膚霜 15g*3，最高省NT3 ,591。

青春露鐵粉都知道，週年慶是補貨的大好時機，今年SK-II青春露搭全新活膚霜的「買一送45g」優惠，滿足擁有晶瑩剔透、緊緻到發亮的仙女美肌心願，必須趁週年慶一次購足。

亮點2：網友狂推發光神器「小燈泡精華」提亮NO.1！

▲▼2023必買網友狂讚的PITERA™奇蹟！SK-II週年慶組合亮點一次看。（圖／SKII提供）

▲買：SK-II光蘊臻采煥亮精華50ml建議零售價 NT7,290，送：SK-II青春露30ml*2、SK-II青春露10ml、SK-II亮采化粧水30ml，最高省NT3,258。

經過一整個夏天的曝曬，是時候為肌膚點上一盞燈！網友激推保濕提亮最有感的小燈泡精華，趁週年慶入手加贈青春露及亮采化粧水，爆水潤澤瞬間點亮暗沉肌。

亮點3：綻放無齡感*仙女肌！全新活膚霜一抹清爽澎潤

▲▼2023必買網友狂讚的PITERA™奇蹟！SK-II週年慶組合亮點一次看。（圖／SKII提供）

▲買：SK-II全新活膚霜（一般／輕盈版）80g建議零售價 NT5,990，送：SK-II青春露30ml*2、SK-II青春露10ml、SK-II亮采化粧水10ml，最高省NT2,949。

專為年輕肌膚打造的全新活膚霜，可依不同膚質選擇，質地輕盈不黏膩，實現一夜緊緻、兩週澎彈，不怕斷崖式衰老，把握週年慶加贈青春露及亮采化粧水，hold住保濕緊緻，輕鬆綻放無齡感美肌。

亮點4：先試再買！挑戰專櫃最輕盈抗老乳霜

▲▼2023必買網友狂讚的PITERA™奇蹟！SK-II週年慶組合亮點一次看。（圖／SKII提供）

▲週年慶優惠迫在眉睫，別再只是觀望了！立即填單體驗SK-II全新活膚霜。

還在觀望SK-II全新活膚霜是否值得入手？夢想擁有一夜緊緻、兩週澎彈**的仙女美肌，又能享受好吸收、不黏膩的輕盈乳霜質感，必須趁週年慶入手SK-II全新致臻肌活能量活膚霜！愛美的妳不妨把握近期SK-II推出試用活動，先試再買不出錯，立即填單體驗SK-II全新活膚霜，根源塑造年輕源力，讓肌膚像年輕十歲！

SK-II週年慶必買再+1！傳奇聖品LXP晶鑽極緻系列送很大

▲▼SK-II週年慶組合亮點一次看。（圖／業者提供）

▲把握週年慶入手SK-II頂奢保養「LXP晶鑽極緻」系列，直上保養天花板。

難得週年慶特惠檔期，肯定要把握機會直上保養天花板！SK-II頂奢保養「LXP晶鑽極緻」系列堪稱品牌挑戰改寫肌膚命運的傳奇聖品，以最高濃度的8倍PITERA™，激發肌膚修護、煥新能量，成就高速保養，3天完美塑造令人嚮往的彈潤緊實感！趁著週年慶入手還有LXP期間限定晶鑽滿額禮最高省7,280元，錯過不再。一次把青春敷面膜、晶鑽極緻奢華再生精華及晶鑽極緻奢華再生霜帶回家，讓肌膚一抹淡平歲月之痕，達成理想的晶透美肌。

▲▼SK-II週年慶組合亮點一次看。（圖／業者提供）

▲買：LXP產品任兩件，送SK-II LXP期間限定晶鑽滿額禮：SK-II青春敷面膜單片*3、SK-II晶鑽極緻奢華再生精華10ml*2、SK-II晶鑽極緻奢華再生霜2.5g *2。

想擁有晶瑩剔透仙女肌，定格在肌膚最美的狀態，全看你什麼時候開始採取行動，全台實體及線上美妝週年慶優惠活動即將陸續開跑，提醒大家對於任何有興趣的SK-II產品都能先靠櫃體驗或索取試用，才能快、狠、準搶到優惠，速速清空購物車！

SK-II 週年慶頁面優惠點此去>>>

全新活膚霜先試再買更安心，索取試用點此去>>>

*指創意表達，追求不受年齡束縛的生活態度
**數據來源於寶潔，2022年根據64名年齡介於25-29歲的受試者自我評估數據。與使用前相比，使用1天後肌膚緊緻的平均評分增加60%，使用2週後細紋減少的平均評分增加75%

關鍵字：

SKII合作, SKII週年慶, 晶瑩剔透美肌

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