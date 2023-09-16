fb ig video ETtoday search mobile

峇里島的4種永續生活　蔬食當道、自然綠建築打造愜意用餐氛圍

>

文／女子學

峇里島是位於印尼群島中的其中一個小島，在這裡信奉的大宗不是伊斯蘭教，而是融合印度教、佛教與當地古老智慧等而成的信仰，在整座島上有超過千座寺廟，故被稱為「千廟之島」或「眾神之島」。

這座被眾神祝福的島嶼，除了擁有壯闊的火山叢林、美麗的海洋生態外，還擁有一群虔誠樂天的居民。他們或許不是最有錢、用的手機沒有最高級，但在這裡我看到的是與自然共存、快樂且知足地生活著，讓人不禁反思身處在摩天大廈、坐擁各式高科技發達的我們，真的有比較幸福嗎？以下將與大家分享，我在峇里島所觀察到的永續生活方式：

▲峇里島蔬食盛行。（圖／Emily Peng & Tina Chou提供，下同）

1. 蔬食、裸食、無麩質食物當道

許多台灣人「無肉不歡」，除了雞鴨魚肉外，還習慣吃羊肉、牛肉等紅肉，畜牧業大量飼養與肉品進口，形成難以解決的的碳足跡問題。但在峇里島蔬食盛行，不只是餐廳中大多會提供蔬食餐點，也有許多只賣蔬食的店。

過去台灣人對蔬食的印象不好，是因為太多加工的素食素肉，但在這裡即使是蔬食餐點也十分可口。舉例我們這趟無意間去到的這間Moksa Ubud，原本沒特別留意這是間蔬食餐廳而點了「雞腿排」，沒料到用豆腐製的雞腿排也好吃極了！吃蔬食不僅友善環境，還能增進體內環保，讓身體更健康！

2. 限塑減廢，不造成更多環境負擔

峇里島旅遊業興盛得早，過去因為遊客量大增而造成垃圾污染問題，峇里島於2019年宣布「限塑」政策，下令使用一次性塑膠用具的禁令，因此這裡的塑膠袋比台灣還少上許多。

我觀察到他們餐廳的餐具大多使用布巾包，喝飲料的吸管也幾乎不見塑膠的蹤影，就連買東西時店家所提供的購物袋，也都以紙袋或可重複性使用的提袋為主。上方最右邊的配圖，是我到瑜伽館The Yoga Barn參加瑜伽課報名後所獲得的入場「石頭」。仔細想想，在我們生活中很多用品都是一次使用完畢就成為垃圾，只要留心，似乎能找到更好的替代品！

3. 取之自然，更將之物盡其用！

在峇里島隨處的街道上都能看到像左圖一樣的「祭祀盒子（Canang）」，這些盒子通常由葉子編織，閒暇時就會看到居民坐在家中一隅編織這樣的盒子。盒子裡頭所放的祭祀品大多是一些鮮花、小米、餅乾零食，許多小鳥、小狗、螞蟻都會搶著分食，剩下的鮮花與葉子盒也能自然分解，真的是既能兼顧信仰，又環保永續的祭祀智慧啊！

物盡其用的例子還包含「椰子」。來到熱帶國家來顆椰子是觀光客們必做的標配清單，椰子水倒出來之後，店家會將椰肉取下製成椰絲放在果昔碗中增加口感，剩下的椰子殼則可以拿來做成食器與盆器，小小巧思卻能做到盡力不浪費。

4. 通風良好又永續的自然綠建築

興許是天氣的關係，也可能是綠建築的通風特性，在峇里島許多店家都是半開放式的用餐空間，四周綠意環繞，無需開冷氣也能有舒服的用餐空間，反而更有隨性愜意的氛圍感。白天許多自由工作者會帶著電腦到咖啡廳待著，夜晚降臨，外國遊客則喜歡點杯啤酒，吹著晚風，配著店裡的LIVE Band演出。

在這次的峇里島旅行中，我造訪的另一個城市「長谷」是近期正在開發中的地區，許多房子都還在建造，親眼見證當地居民用竹子當作鋼筋蓋成的建築，還真的非常令人開眼界。據說在烏布還有座「綠色學校」，整間學校都是採用生長快速的竹子與環保材料當作建材，裡頭沒有冷氣也沒有圍牆，電力來源全靠太陽能發電與渦輪唷！

很多人都以為環保永續是很大的命題，好像需要很刻苦困難，過著很不便利的生活才能做到。然而，在峇里島的這幾天，我並沒有覺得有任何不自在之處！過去我們的祖先不也是這樣生活的嗎？也許當時代越來越往前走，我們喪失的是原始與自然共存的智慧。

延伸閱讀

愛地球的時尚選擇：精選台灣 5 個綠色品牌，從「衣、飾、鞋」開始支持永續地球

一秒飛到峇里島！精選 6 個近期最夯南投景點，千萬別錯過絕美的山中彩虹吊橋

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

關鍵字：

女子學, 峇里島, 永續, 環保, 蔬食, 裸食

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

UNIQLO：C聯名系列今開賣！時尚迷排隊搶買　超燒精品級風衣秒完售

UNIQLO：C聯名系列今開賣！時尚迷排隊搶買　超燒精品級風衣秒完售

紐約時裝周／陳庭妮婚後重回紐約嗨喊：好興奮！Michael Kors大秀集結眾女神

紐約時裝周／陳庭妮婚後重回紐約嗨喊：好興奮！Michael Kors大秀集結眾女神

超準！挑一杯看起來「最貴的飲料」看看你在別人眼中是怎樣的人

超準！挑一杯看起來「最貴的飲料」看看你在別人眼中是怎樣的人

超療癒！擴香收入太魯閣的清新木質調、助眠噴霧讓人鎮靜心神 誠品信義店「最後周年慶」9／15登場　祭歷年最優惠滿千送百說BYE BYE 誠品新店裕隆城9／20「提前開放」民眾入場　5重點搶先看 秋冬髮型4大趨勢　原生感黑直髮搭齊瀏海超減齡、層次剪依然流行 新光三越信義A8「破千坪改裝」26間新櫃報到　Frédéric Malle獨家登場 貴賓化身巨星！克萊亞「超模體驗之旅」宜蘭五星酒店盛大展開 妳談姊弟戀的機率有多大？超準心測剖析愛情觀

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面