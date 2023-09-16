峇里島的4種永續生活　蔬食當道、自然綠建築打造愜意用餐氛圍

文／女子學

峇里島是位於印尼群島中的其中一個小島，在這裡信奉的大宗不是伊斯蘭教，而是融合印度教、佛教與當地古老智慧等而成的信仰，在整座島上有超過千座寺廟，故被稱為「千廟之島」或「眾神之島」。

這座被眾神祝福的島嶼，除了擁有壯闊的火山叢林、美麗的海洋生態外，還擁有一群虔誠樂天的居民。他們或許不是最有錢、用的手機沒有最高級，但在這裡我看到的是與自然共存、快樂且知足地生活著，讓人不禁反思身處在摩天大廈、坐擁各式高科技發達的我們，真的有比較幸福嗎？以下將與大家分享，我在峇里島所觀察到的永續生活方式：

▲峇里島蔬食盛行。（圖／Emily Peng & Tina Chou提供，下同）

1. 蔬食、裸食、無麩質食物當道



許多台灣人「無肉不歡」，除了雞鴨魚肉外，還習慣吃羊肉、牛肉等紅肉，畜牧業大量飼養與肉品進口，形成難以解決的的碳足跡問題。但在峇里島蔬食盛行，不只是餐廳中大多會提供蔬食餐點，也有許多只賣蔬食的店。

過去台灣人對蔬食的印象不好，是因為太多加工的素食素肉，但在這裡即使是蔬食餐點也十分可口。舉例我們這趟無意間去到的這間Moksa Ubud，原本沒特別留意這是間蔬食餐廳而點了「雞腿排」，沒料到用豆腐製的雞腿排也好吃極了！吃蔬食不僅友善環境，還能增進體內環保，讓身體更健康！

2. 限塑減廢，不造成更多環境負擔



峇里島旅遊業興盛得早，過去因為遊客量大增而造成垃圾污染問題，峇里島於2019年宣布「限塑」政策，下令使用一次性塑膠用具的禁令，因此這裡的塑膠袋比台灣還少上許多。

我觀察到他們餐廳的餐具大多使用布巾包，喝飲料的吸管也幾乎不見塑膠的蹤影，就連買東西時店家所提供的購物袋，也都以紙袋或可重複性使用的提袋為主。上方最右邊的配圖，是我到瑜伽館The Yoga Barn參加瑜伽課報名後所獲得的入場「石頭」。仔細想想，在我們生活中很多用品都是一次使用完畢就成為垃圾，只要留心，似乎能找到更好的替代品！

3. 取之自然，更將之物盡其用！



在峇里島隨處的街道上都能看到像左圖一樣的「祭祀盒子（Canang）」，這些盒子通常由葉子編織，閒暇時就會看到居民坐在家中一隅編織這樣的盒子。盒子裡頭所放的祭祀品大多是一些鮮花、小米、餅乾零食，許多小鳥、小狗、螞蟻都會搶著分食，剩下的鮮花與葉子盒也能自然分解，真的是既能兼顧信仰，又環保永續的祭祀智慧啊！

物盡其用的例子還包含「椰子」。來到熱帶國家來顆椰子是觀光客們必做的標配清單，椰子水倒出來之後，店家會將椰肉取下製成椰絲放在果昔碗中增加口感，剩下的椰子殼則可以拿來做成食器與盆器，小小巧思卻能做到盡力不浪費。

4. 通風良好又永續的自然綠建築



興許是天氣的關係，也可能是綠建築的通風特性，在峇里島許多店家都是半開放式的用餐空間，四周綠意環繞，無需開冷氣也能有舒服的用餐空間，反而更有隨性愜意的氛圍感。白天許多自由工作者會帶著電腦到咖啡廳待著，夜晚降臨，外國遊客則喜歡點杯啤酒，吹著晚風，配著店裡的LIVE Band演出。

在這次的峇里島旅行中，我造訪的另一個城市「長谷」是近期正在開發中的地區，許多房子都還在建造，親眼見證當地居民用竹子當作鋼筋蓋成的建築，還真的非常令人開眼界。據說在烏布還有座「綠色學校」，整間學校都是採用生長快速的竹子與環保材料當作建材，裡頭沒有冷氣也沒有圍牆，電力來源全靠太陽能發電與渦輪唷！

很多人都以為環保永續是很大的命題，好像需要很刻苦困難，過著很不便利的生活才能做到。然而，在峇里島的這幾天，我並沒有覺得有任何不自在之處！過去我們的祖先不也是這樣生活的嗎？也許當時代越來越往前走，我們喪失的是原始與自然共存的智慧。

延伸閱讀

愛地球的時尚選擇：精選台灣 5 個綠色品牌，從「衣、飾、鞋」開始支持永續地球

一秒飛到峇里島！精選 6 個近期最夯南投景點，千萬別錯過絕美的山中彩虹吊橋

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/