陳勢安自豪健身寬肩絕配大錶　買名錶最重「眼緣」

▲陳勢安一身帥氣白色西裝搭配Bell & Ross黑色款BR 03腕錶。（圖／Bell & Ross提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國鐘錶品牌Bell & Ross以軍事風格與航空元素錶款著稱，旗下方形設計的BR 03腕錶即為經典代表作，今以嶄新面貌於品牌在北美館旁CAFE ACME設立的為期4天快閃店中亮相，15、16日特定時段對大眾開放。今歌手陳勢安特別為揭幕派對獻唱，他戴著酷黑款的BR 03腕錶搭配白色西裝，自豪說：「我有健身肩膀寬，戴小尺寸的錶會顯得比例怪，戴方形錶最能修飾手型。」



▲Bell & Ross於北美館設置為期4天的品牌快閃概念店。

▲Bell & Ross新款BR 03 Copper電鍍紅棕錶盤腕錶，126,000元。

對於穿搭如此心細，陳勢安很了解自己所需，購物從不會後悔，他說：「買經典款的腕錶不會想很久，要想的反而是新造型的錶款。」他目前收藏的名錶最高價約50多萬元，而最寶貝的是出社會賺錢後所買的第一只錶，而現在選錶「眼緣最重要」。



▲Bell & Ross BR 03 Military軍綠錶盤陶瓷款腕錶，142,000元。

Bell & Ross重新打造的BR 03腕錶就是陳勢安有「眼緣」的設計，尺寸從前一代42毫米下修至41毫米，連帶錶帶也變得窄一些，錶殼圓角也較為柔和，指針亦經過改良更細，而內載機芯升級改配動力儲存提升至54小時的BR-CAL.302自動上鍊機芯，款式包括3款黑色陶瓷錶與3款精鋼款，以及紅棕錶盤及軍綠面盤陶瓷錶兩款全新設計，提供更豐富的選擇。



▲Bell & Ross BR 03 HERITAGE黑陶瓷錶款，139,000元。

以飛行錶著稱的IWC（萬國表），近期推出靈感源自與美國海軍中隊合作的飛行員自動腕錶41 「Black Aces」特別版，靈感源自品牌為第41戰鬥攻擊機中隊（VFA-41）隊員所設計的飛行員腕錶，以黑色氧化鋯陶瓷打造錶殼，最大亮點是白色錶盤由Super-LumiNova®實心面盤組成，可在黑暗中發出綠色光芒，內載品牌自製32100型機芯，動力儲存達72小時。



▲IWC飛行員自動腕錶41「Black Aces」特別版，全夜光的白色Lumicast錶盤引起矚目。（圖／IWC提供）