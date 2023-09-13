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Panasonic秋新品「抑霜鮮凍」電冰箱防溫差　除濕機還能烘鞋除臭

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▲Panasonic 2023秋季新品發表會。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Panasonic 2023秋季新品發表會，推出與日本同步原裝進口電冰箱。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

日系家電品牌Panasonic，今（9／13）舉行秋季新品發表會，包括客廳、餐廚與美容均有新品登場，其中日本原裝進口電冰箱搭載減少結霜的「抑霜鮮凍」功能，讓整個食材保存更細膩，而最新登場的除濕機除省電效能再提升，還有專屬配件提供局部集中除濕，烘鞋也沒問題，乾爽之外還能除臭，溼冷冬天也能舒適生活。

▲Panasonic 2023秋季新品發表會。（圖／記者蔡惠如攝）

疫情之後，溫控與保鮮成為近幾年消費者挑選冰箱的重點，台灣松下今年在台推出與日本同步最新冷凍科技的Panasonic電冰箱，主打「抑霜鮮凍」功能，在冷凍區提供專屬特定「冷凍室」區域，特殊設計的洞型上蓋，可防止開門時因溫差產生的結霜，防止食物在料理時上面有水珠產生噴濺，且有效維持美味口感，且延續「新鮮急凍結」、「-3度C微凍結」設計，讓使用者能依照不同需求提供食物保存方式。

▲Panasonic 2023秋季新品發表會。（圖／記者蔡惠如攝）

而針對連續幾年的溼冷冬天，Panasonic再推最新變頻清淨型除濕機，主打搭載變頻壓縮機及 W-HEXS 獨家雙重除濕系統，省電效能最高可提升64％，搭配HEPA高密度及活性碳雙濾網，提供空氣清淨機等級的有害物質過濾功能，並提供烘鞋烘衣專用配件，透過特殊軟管，可集中局部除濕，引流乾燥空氣至鞋內或衣櫃內，並有全彩液晶螢幕，方便使用者快速操作與掌握目前濕度數值。

▲Panasonic 2023秋季新品發表會。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Panasonic 2023秋季新品發表會。（圖／記者蔡惠如攝）

德國頂級廚電品牌Gaggenau，近期首度將系列作品導入餐廳場域，打造「MAD:MEN 面麵酒屋」廚房場景，簡約俐落的經典設計，恰如其分地融入整體空間，其專業性能與低存在感，更消弭了傳統商業餐飲內外場的疆界，也讓消費者能在該場域體驗沈浸式的Gaggenau美學。

▲德國廚電Gaggenau首度將系列作品導入餐廳場域。（圖／品牌提供）

▲德國廚電Gaggenau首度將系列作品導入餐廳場域。（圖／品牌提供）

▲德國廚電Gaggenau首度將系列作品導入餐廳場域。（圖／品牌提供）

▲Gaggenau 400系列酒櫃可獨立控制溫、濕度，更有三層溫度分隔，保持不同酒類的最佳風味。

MAD:MEN內的Gaggenau系列作品由400系列酒櫃、200系列烤箱、400系列全區感應爐，與200系列檯面升降式油煙機組成的冷藏牆區、中島料理區。側邊吧檯料理區則由400系列側吸式排油煙機，與Vario單口感應爐組合而成，俐落簡潔又深具低調質感的設計，讓愈來愈注重居家美學民眾能有更多選擇。

▲德國廚電Gaggenau首度將系列作品導入餐廳場域。（圖／品牌提供）

▲側邊烹調區使用Gaggenau 400系列側吸式排油煙機與Vario單口感應爐適應湯鍋深度以「凸」字型安裝，展現了多元安裝的空間設計可能性。

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關鍵字：

Panasonic, 秋季新品, 2023, 台灣松下, Gaggenau

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