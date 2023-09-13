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評測／出油落淚也不花妝！一整天不斷電眼線液　放電眼神立刻聚焦

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文／Cheryl

眼神的傳遞是人類交流很關鍵的一環，有時候只要一個小動作，就可以立刻展現出內在情緒，當然擁有有神的雙眼，更是讓整個人精氣神更好的關鍵，對於眼睛每天眨眼上萬次、容易有眼淚、出油，要擁有不斷電妝容可謂是地獄級別的考驗，以下就盤點三款開價就可以買得到的超強抗暈染眼線液，身為需要俐落眼神的女孩一定要擁有。

＃dejavu 就是不暈持久極細眼線液－短筆蕊，售價400元

▲dejavu,love liner,CAROME,眼線液,眼線液筆,彩妝。（圖／記者李薇攝）

眼線液對於很多人來說，使用起來不是那麼容易，因為毛筆的筆頭偏軟，所以不好施力，但又怕眼線膠筆暈開，這款眼線液絕對是「新手寶藏神器」，比起一般眼線液筆，僅有5mm長度的筆芯，短小設計更好畫出平直的眼線，極細筆頭描繪起來也很順手，完全不會暈染，真的是夏季超友好。

＃Love Liner 隨心所慾超防水極細眼線液筆，售價650元

▲dejavu,love liner,CAROME,眼線液,眼線液筆,彩妝。（圖／記者李薇攝）

Love Liner真的可以說是開架眼線液中的天花板，用過的人真的回不去，超強滑順的筆尖，可以描繪出很細緻的眼線，連內眼線都可以輕鬆描繪，重點是完全不會脫屑，可以說是夏季最強抗暈單品，一整天出汗、出油，都沒有熨到上眼皮，而且調色也很自然，從黑色、深棕、卡其到灰色，都是很簡單就可以上手實用的色調，雖然以價格來說，算是開架中偏高，但是真的哭爆都依然完美的眼線，對於沒有眼神的人來說，真的是靈魂關鍵。

＃CAROME 絕不暈染眼線液，售價720元

▲dejavu,love liner,CAROME,眼線液,眼線液筆,彩妝。（圖／記者李薇攝）

這款由日本潮模福住明美自創的美妝品牌，向來講求打造女性自我質感，雖然這款眼線液不算是明星主打、而且名稱感覺超囂張，但是真的完全不誇張，因創辦人自己常常有需要上妝拍攝的需求，所以在創造彩妝品的時候，特別重視零失誤，妝容落漆當然是絕對不可以，所以這系列誕生之後，立刻用過都覺得超狂，畫好乾掉之後，手搓完全不會掉色，而且不會像是有些眼線液會結塊脫落，筆芯也是很細長好畫，絕對推。

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