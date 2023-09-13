甜點控天堂Venchi首間街邊店在永康商圈！　Gelato打卡牆、秋季新品登場

記者鮑璿安／台北報導

來自義大利的百年巧克力品牌Venchi登台邁入第四年，終於在九月初秋時刻於台北永康巷弄間插旗「全台首間獨立概念店」，不僅是全台最大店面，集結品牌最受歡迎的創意巧克力、正宗義式冰淇淋Gelato，更領先全亞洲開賣4款年度秋季新品，甜點控天堂必須朝聖！

▲Venchi台北永康概念店 。（圖／品牌提供）

Venchi台北永康概念店由義大利設計團隊量身打造，選址於愜意的永康公園旁，延續純正的義式風味，門市提供經典的Pick & Mix巧克力自選區、夢幻的Gelato打卡牆以及全台獨家的魚子方牆，整齊排列著品牌最受歡迎的創意巧克力系列，標誌性的減糖、純素版本，提供不同需求民眾品味。

▲「巧克力碎片魚子方」是融合香草可可碎內餡與牛奶巧克力外殼， 猶如巧克力版的牛奶可可碎片冰淇淋 。（圖／品牌提供）

▲秋季新品領先全亞洲開賣。（圖／品牌提供）

門市更領先全亞洲開賣4款年度秋季新品，涵蓋高人氣的「奶油煎餅巧克力」、濃烈西西里血橙作為內餡的「柑橘魚子方巧克力」、「巧克力碎片魚子方」以及「黃金焦糖克米諾巧克力」，帶來絲滑口感與香甜滋味。為迎接中秋佳節，則有以浩瀚星球為包裝主題的全新中秋禮盒系列，花形巧克力月餅帶來中西結合的體驗。

▲cama café 自9月6日至11月14日打造「野咖 A Cup of Chill」秋日主題季。（圖／品牌提供）

氣候逐漸轉涼，連鎖咖啡品牌cama café攜手生活時尚品牌DYCTEAM、台電文創，將咖啡體驗與山野意象結合，自9月6日至11月14日打造「野咖 A Cup of Chill」秋日主題季，將代表秋日的桂花與栗子等元素結合香醇咖啡。「好野人馥桂美式」與「好野人馥桂拿鐵」選用中深焙豆，萃出堅果、黑巧克力的微苦風味，再以桂花清香襯托；「好野人栗香拿鐵」則將法國原裝進口栗子泥拌入拿鐵咖啡，香醇的咖啡香與乳香中增添了栗子的甘甜香氣與濃郁口感，在口中綻放秋日風情。