營養師教你吃出「好眠」　提醒「3樣東西」要少碰

▲補充對的營養素，幫助提升睡眠品質。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活壓力大，淺眠易夢，每天起床還是覺得沒精神嗎？其實有睡覺不等於睡眠品質好，營養師高敏敏教你透過「吃」，讓你一舉提升睡眠品質。

#鈣

營養師高敏敏分享，鈣不只能幫助維持骨骼健康，睡前吃還能幫助睡眠，有穩定神經 、放鬆肌肉以及避免半夜抽筋的功效。

蛋白質類：小魚乾、蝦米、豆乾、黑豆

乳製品：牛奶、起司、優格

堅果種子類：杏仁、榛果、黑芝麻

蔬菜類：芥藍菜、海帶、莧菜

#鎂

鎂能幫助提升褪黑激素，降低皮質醇、放鬆肌肉，補充足夠的鎂，還能幫著血管放鬆、降低血壓。

植物性蛋白質：黃豆、黑豆

水果類：酪梨、香蕉

堅果種子類：腰果、南瓜籽

蔬菜類：菠菜、芥菜、莧菜

#色胺酸

營養師高敏敏指出，色胺酸是血清素、褪黑激素的原料，掌管我們的心情和睡眠。人體補充色胺酸後，會先組成血清素，有助於放鬆心情，再進一步生成褪黑激素，幫助睡眠。

乳品類：牛奶、起司

豆蛋魚肉類：黑豆、黃豆、豆漿、鮭魚、蝦米、水煮蛋、茶葉蛋、雞胸肉、豬里肌

#維生素B群

維生素B6有維持神經穩定性、消除焦慮的功效，若與維生素B1、B2一起作用，可幫助合成血清素，讓色胺酸轉換成褪黑激素，有助於幫助睡眠。

維生素B1：全穀類 (糙米、燕麥)、酪梨、瘦豬肉、豆類

維生素B2：魚類、乳製品、瘦肉、深綠色蔬菜

維生素B6：瘦肉、豆蛋類、燕麥、堅果種子類

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師高敏敏表示，除了靠吃可以幫助睡眠，另外也提醒3樣東西少碰，包括酒精、精製糖和咖啡因。

1.酒精

酒精易使水分流失、睡不好，抑制副交感神經活動，再加上喝酒會讓身體發炎，導致免疫力下降。

2.精製糖

當體內血糖起伏大，容易降低自律神經的穩定性，衛福部建議每日飲食中，添加精製糖的攝取量不宜超過總熱量的10%。

3.咖啡因

過量的咖啡因會刺激交感神經，再加上咖啡因會影響大腦中的腺苷受體，以及刺激腎上腺分泌 會導致焦慮、緊張，而已經容易出現壓力和焦慮的人，可能會因為咖啡因而使症狀更嚴重。