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DE BEERS JEWELLERS代表性珠寶系列添新作　現代設計閃耀靈動靜奢風格

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DE BEERS JEWELLERS,DEWDROP,珠寶（圖／品牌提供）

圖、文／ De Beers提供

De Beers Jewellers 為 Dewdrop 系列再添新作，全新推出共 5 款珠寶作品，以摩登新意打造至臻璀璨的美學精髓，匯聚匠心珠寶工藝與獨一無二的天然美鑽，講述 De Beers Jewellers 的優雅格調。一系列全新設計皆採用18K白金打造，璀璨的美鑽鑲嵌於精心製作的鑲座中，讓最大量的光線充分進入每顆鑽石，使它們躍動於肌膚上閃閃發光。

全新 Dewdrop 單行鑽石吊墜項鍊和單行鑽石手鍊，均在細長的密釘鑲鑽條上懸掛著 5 顆包鑲鑽石，彷彿晶瑩璀璨的露珠在墜落於大地前被瞬間凝結而定格，造型簡約而優雅，5 顆包鑲鑽石跟隨著佩戴者身體的輕擺，在肌膚上流光掠影，璀璨生輝。

而三款耳環新作，完美展示了 De Beers Jewellers 的現代基因和靜奢格調。長款的 Dewdrop 垂墜式鑽石耳環，在一排密釘鑲鑽18K白金線條的側邊鑲嵌多顆圓形明亮式鑽石，彷彿「鑽石露珠」傾瀉而下，綻放著優雅奪目的光芒，讓人不禁想起了黎明的璀璨時刻。俏皮的 Dewdrop 攀緣鑽石耳環，引人注目的鑽石完美貼合耳朵的輪廓，靈動的鑽石如同日出時的露珠般熠熠生輝，在耳畔閃耀。

Dewdrop 嵌套式鑽石耳環則以醒目的現代風格捕捉晨露的光芒，並在設計時充分考慮到了佩戴的多功能性，嵌套部分由迷人的鑽石露珠圖案組成，自一對雋永的包鑲鑽石耳釘垂懸而下，既可單獨佩戴耳釘部分，也可以與嵌套部分一起組合佩戴，兩種不同的佩戴方式隨心搭配，成為日常標誌性風格的一部分。

Dewdrop 系列自 2010 年首次亮相，憑藉瑰麗精緻的造型、優雅奪目的風格，迅速成為品牌標誌性的珠寶設計。此次再添新作，無論單獨佩戴或疊搭組合，都能彰顯奪目非凡的獨特個性魅力，以流光閃耀成就與眾不同的靜奢風格，是日常必備，更是值得一生珍藏的璀璨臻作。

關鍵字：

DE BEERS JEWELLERS, DEWDROP, 珠寶

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