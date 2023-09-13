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戶外機能風正夯！BILLABONG聯名叢林圖騰衝浪褲、鳳小岳同款越野跑鞋必收

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記者鮑璿安／台北報導

隨著天氣逐漸轉涼，邁入秋冬時節後依然能夠擁抱戶外生活，澳洲潮流衝浪品牌 BILLABONG 秋冬新品帶來了與哥斯達黎加的藝術插畫家 ERICA ZELEDÓN的限量聯名系列，為衝浪褲及戶外商品注入強烈設計感。而美國戶外品牌 MERRELL則推出全新AGILITY PEAK 5 越野跑鞋，都是近日備受矚目的話題性單品。

▲戶外運動 。（圖／品牌提供）

▲澳洲潮流衝浪品牌 BILLABONG 秋冬新品 。（圖／品牌提供）

▲戶外運動 。（圖／品牌提供）

▲與哥斯達黎加的藝術插畫家 ERICA ZELEDÓN攜手合作打造聯名衝浪褲 。（圖／品牌提供）

BILLABONG 與ROXY、DC SHOE等品牌同樣隸屬於BOARDRIDERS 集團，發跡於澳洲黃金海岸成立至今滿50周年，本季搭上聯名風潮，與哥斯達黎加的藝術插畫家 ERICA ZELEDÓN攜手合作，以充滿生機的動植物為意向，將叢林的美洲豹、短尾鱷魚和長尾蛇化作鮮明的印花圖騰，呈現於短袖、衝浪褲等單品上，不改品牌環保特性，採用PET寶特瓶再製而成的環保科技纖維混紡，搭載彈性布料與快乾塗層，在沙灘上也能充滿時尚感和舒適度。

▲戶外運動 。（圖／品牌提供）

▲戶外運動 。（圖／品牌提供）

▲鳳小岳以品牌大使身分搶先演繹全新 MERRELL AGILITY PEAK 5 越野跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲戶外運動 。（圖／品牌提供）

▲AGILITY PEAK 5 GORE-TEX 沙色 。（圖／品牌提供）

本季美國戶外品牌 MERRELL推出全新AGILITY PEAK 5 越野跑鞋，邀請藝人鳳小岳以品牌大使身分搶先演繹，鞋款搭配絕佳抓地力，中底的部分則使用了 FLEXconnect® & FloatPro™ 等科技，帶來穩定性與回彈力，其流線型鞋身設計，分別運用沙色、白色等淺色系融合，在日常穿搭上也是一抹亮點。

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關鍵字：

戶外, 運動, BOARDRIDERS, BILLABONG, MERRELL

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