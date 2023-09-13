台北101垂直馬拉松停辦三年回歸　9／14開放報名　

▲台北101垂直馬拉松停辦3年，2023年正式回歸。（圖／101提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因疫情停辦3年的台北101垂直馬拉松（登高大賽）又重啟，今（9／13）舉辦記者會宣布開放報名，今年疫後初次辦理，報名人數限制為3500名，想挑戰91層樓、2046階樓梯、垂直上升390公尺的垂直賽事，要報名速度要快。

台北101垂直馬拉松今年的活動主軸為「WE ARE WELL」，呼應台北101以史上最高分取得WELL健康建築白金級認證，台北101於2005年開始舉辦登高賽，2018年更名為垂直馬拉松，每年均吸引國內外長跑好手及一般民眾參與，2005年冠軍Paul Crake的成績10’29”32 ，至今皆未被突破，是被國際好手視為全世界公認最困難的國際指標登高比賽之一。

今年疫後初次辦理，報名人數限制為3500名，分為菁英組、自我挑戰組及團體組，且將有電視重點轉播賽事，9／14開放報名，10／14當天開跑。台北101表示，為服務一早就開跑的參賽者與陪同親友，購物中心美食街夥伴包括麥當勞、MOS Burger、Miss V、Dreamers、星巴克、全家便利商店等6家餐廳，當天均提前從7：30起就開始營業、Mia C’bon超市也提早1小時，意即8：00就開始營業。

因應今年冠名贊助的中國信託，凡參加「自我挑戰組」的挑戰者，持中國信託信用卡刷卡可享報名費9折優惠，大會將從卡友報名費中提撥5%，持續投入中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」。另由南亞塑膠提供製作賽衣，其賽衣為台灣首見廢布回收再製的機能賽衣，使用100%回收材料，獎牌也使用廢棄木材回收製成，實質實踐永續，參賽選手還能享有觀景台門票8折優惠。