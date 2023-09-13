fb ig video ETtoday search mobile

台北101垂直馬拉松停辦三年回歸　9／14開放報名　

>

▲台北101垂直馬拉松停辦3年，2023年正式回歸。（圖／101提供）

▲台北101垂直馬拉松停辦3年，2023年正式回歸。（圖／101提供）

記者蔡惠如／綜合報導

因疫情停辦3年的台北101垂直馬拉松（登高大賽）又重啟，今（9／13）舉辦記者會宣布開放報名，今年疫後初次辦理，報名人數限制為3500名，想挑戰91層樓、2046階樓梯、垂直上升390公尺的垂直賽事，要報名速度要快。

台北101垂直馬拉松今年的活動主軸為「WE ARE WELL」，呼應台北101以史上最高分取得WELL健康建築白金級認證，台北101於2005年開始舉辦登高賽，2018年更名為垂直馬拉松，每年均吸引國內外長跑好手及一般民眾參與，2005年冠軍Paul Crake的成績10’29”32 ，至今皆未被突破，是被國際好手視為全世界公認最困難的國際指標登高比賽之一。

今年疫後初次辦理，報名人數限制為3500名，分為菁英組、自我挑戰組及團體組，且將有電視重點轉播賽事，9／14開放報名，10／14當天開跑。台北101表示，為服務一早就開跑的參賽者與陪同親友，購物中心美食街夥伴包括麥當勞、MOS Burger、Miss V、Dreamers、星巴克、全家便利商店等6家餐廳，當天均提前從7：30起就開始營業、Mia C’bon超市也提早1小時，意即8：00就開始營業。

因應今年冠名贊助的中國信託，凡參加「自我挑戰組」的挑戰者，持中國信託信用卡刷卡可享報名費9折優惠，大會將從卡友報名費中提撥5%，持續投入中國信託慈善基金會「愛接棒計畫」。另由南亞塑膠提供製作賽衣，其賽衣為台灣首見廢布回收再製的機能賽衣，使用100%回收材料，獎牌也使用廢棄木材回收製成，實質實踐永續，參賽選手還能享有觀景台門票8折優惠。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

關鍵字：

101, 垂直馬拉松, 登高賽

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

「職場最可怕主管」星座Top 3！第一名超顧人怨　自己搞砸工作還怪別人

「職場最可怕主管」星座Top 3！第一名超顧人怨　自己搞砸工作還怪別人

獨／大葉高島屋「旭集」開幕日曝光！　佔地500坪「台北最大店」9／26迎客

獨／大葉高島屋「旭集」開幕日曝光！　佔地500坪「台北最大店」9／26迎客

安格斯12星座一周運勢9／11－9／17　天蠍別當臭臉王、水瓶珍惜身邊緣分

安格斯12星座一周運勢9／11－9／17　天蠍別當臭臉王、水瓶珍惜身邊緣分

誠品新店裕隆城9／20「提前開放」民眾入場　5重點搶先看 越親密越不聯繫三大星座！TOP 1不擅長言語社交　心裡把對方當兄弟就夠 吃蛋黃酥又怕胖？營養師點名「2個時間點」吃最好 減肥不敢吃點心？營養師推薦「4種健康零食」　不易發胖又解餓 夜墨色當道！2023秋冬染髮趨勢：黃皮亞洲人超顯白 超準！挑一杯看起來「最貴的飲料」看看你在別人眼中是怎樣的人 一定要睡飽！營養師傳授「護心5招」，心寬體胖也要留意

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面