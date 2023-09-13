CASETiFY秒推iPhone 15手機殼！最強防摔殼即起開賣　第3家專賣店也將開幕

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

全新iPhone 15系列新機的公布是今日眾所矚目的大消息，而果粉除了關注新iPhone規格，想換新機的人也紛紛開始搜尋周邊配件。人氣配件品牌CASETiFY就於蘋果秋季發表會結束後，宣佈將推出品牌史上最強防摔能力的「Ultra終極防摔手機殼」以及一系列專為iPhone 15設計的手機殼與電子配件，更同步宣告台灣第三家概念店將於9月下旬於高雄開幕；而精品品牌愛馬仕也推出Apple Watch全新錶帶款式，尤其超特別的Bridon針織錶帶，輕便又時髦，絕對是時尚迷必收款。

▲CASETiFY Ultra終極防摔手機殼，NT$3,350。



國際時尚配件品牌CASETiFY於iPhone 15新機發表後，也公開終極系列防摔手機殼的新成員：針對iPhone 15全新推出的「Ultra終極防摔手機殼」，不僅採用專利EcoShockTM防護科技所製成的吸震物料，搭配6層堅固防護系統，包含以四個Ultra彈力保護角為核心，加上由外至內所建構出的內建鏡頭保護、硬殼背板、MagSafe 磁圈、EcoShockTM內側吸震鑲條與硬殼背板上的X形EcoShockTM強化結構，為iPhone 15新手機打造起360度無死角的全方位安心防護，使其成為品牌史上最強防摔手機殼。

而全新Ultra終極防摔手機殼也支援超過2000款豐富多樣的印花與客製化設計，展現防護力、時尚度與環境永續三者合一的力與美

▲CASETiFY 終極防摔手機殼，NT$2,750。

▲CASETiFY 強悍防摔手機殼、鏡面手機殼，皆NT$2,140。



CASETiFY也為iPhone 15推出升級版的「終極防摔手機殼」，更加輕薄但防護力絲毫不減。而經典熱賣的強悍防摔手機殼與鏡面手機殼也同步支援iPhone 15系列新機，全新強悍防摔手機殼變得更加輕薄，手感更舒適；全新鏡面手機殼則在邊框新增了側面開孔，能輕鬆掛上吊飾，展現個人時尚搭配，也不必向防摔能力妥協。全新iPhone 15手機殼及電子配件於即日起，即可於官方網站與全台概念店選購。

CASETiFY也宣布全台第三家CASETiFY STUDiO概念店將於今年9月下旬插旗高雄漢神巨蛋購物廣場3樓，讓北中南的消費者都能享受更完善的產品體驗。

▲Apple Watch HERMÈS 9系列Bridon針織錶帶。



除了CASETiFY，Apple Watch HERMÈS 9系列推出全新錶帶款式，以織帶、針織和橡膠錶帶展現細緻的創意新作。像是「Bridon針織錶帶」讓人想起愛馬仕標誌性元素-馬術韁繩，而這也是Apple Watch首款針織錶帶。

▲Apple Watch HERMÈS 9系列Toile H錶帶與Twill Jump錶帶。



喜歡展現個人風格則可選擇「Toile H錶帶」或「Twill Jump錶帶」，這兩款標誌性錶帶以Toile H款式Twill Jump的多款配色為特色，運用編織織帶的專業技藝帶來獨特造型。

▲Apple Watch HERMÈS 9系列Kilim錶帶與Clou de selle錶帶。



極受歡迎的Kilim錶帶設計，其交織出的H圖案是借鑒於愛馬仕的珠寶，飾有霧面卡其色、愛馬仕紅、海軍藍、橘色或黑色防水橡膠錶帶，將運動配件與製錶工藝融為一體。

而Clou de selle錶帶設計的Barénia小牛皮錶帶則是向愛馬仕根源於馬術的精神致敬，是對精湛的皮革專業技藝的頌歌。