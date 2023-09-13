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男神安孝燮再度訪台為Gucci　藍襯衫搭配格紋褲帥度破表

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記者曾怡嘉／台北報導

▲▼男神安孝燮再度訪台為Gucci。（圖／品牌提供）

▲搭配Gucci Link to love系列項鍊與 Chuncky B 休閒鞋。

「韓版李子維」安孝燮相隔不到一個月再度訪台，今（9/13）一身Gucci淺藍色襯衫，搭配棕色格紋長褲，並將針織毛衣率性披在肩上，休閒時髦裝扮，盡顯男神魅力。

▲▼男神安孝燮再度訪台為Gucci。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 藍色襯衫，27,000元。

男神安孝燮近來在韓劇表現中突出，最近更因改編台版《想見你》的Netflix韓劇《走進你的時間》掀起討論度，這次訪台是因為Gucci品牌邀約，預計明日參加台北101旗艦店的開幕記者會，私下穿搭喜歡「微正裝」風格的他，也在抵台時表示非常期待能親臨全新 Gucci 台北101旗艦店，相信粉絲們已準備好現場目睹男神風采。

▲▼男神安孝燮再度訪台為Gucci。（圖／品牌提供）

▲柾國搭配的針織帽有畫龍點睛作用。

機場是藝人的另一個伸展台無誤，南韓人氣天團防彈少年團（BTS）柾國 (Jung Kook)，也以Calvin Klein全球代言人之姿，穿著他最喜愛的全套丹寧造型現身仁川國際機場，帥氣指數破表。

▲▼男神安孝燮再度訪台為Gucci。（圖／品牌提供）

▲Calvin Klein_90s 丹寧夾克，7,980元。

本來就是衣架子的他，把看似簡單黑色丹寧穿出時髦感，僅搭配白T加上大地色針織帽就氣場十足，男生們不妨學學他的同色系穿搭，簡單又不容易出錯。

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關鍵字：

gucci, 安孝燮, Calvin Klein, 柾國, 機場時尚

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