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10億抽象畫台北公開展　富藝斯端德國巨擘里希特鉅作吸引藏家

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▲▼ 富藝斯,蘇富比 。（圖／公關照）

▲11月將在紐約拍賣的德國藝術巨擘格哈特里希特頂級抽象鉅作《抽象畫》，是此次富藝斯台北預覽會焦點，估價近10億元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

這個周末16日、17日兩日熱愛藝術精品的人有眼福了，富藝斯（PHILLIPS）與蘇富比（Sotheby’s）不約而同在台北舉辦對大眾開放的香港秋拍預覽會，富藝斯更將11月14日在紐約舉行的「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣中領銜之作--格哈特里希特（Gerhard Richter）1987年作品《抽象畫》引進台灣，讓藝術愛好者能近距離欣賞此長逾400公分的雙聯鉅作，估價約10億元起，是台灣歷來公開展出估價最高的里希特作品。

▲▼ 富藝斯,蘇富比 。（圖／公關照）

▲將於10月6日在富藝斯香港「二十世紀及當代藝術」晚間拍賣上拍的奈良美智傑作《不行就是不行》，估價約212,220,000元起。

德國藝術家里希特的抽象畫作品享譽全球，此次在台北公開展出的《抽象畫》，是賣史上估價最高、尺幅最大的里希特作品之一，他在創作此雙聯作的前一年，開始摒棄畫筆，改用碩大的刮板進行創作，展示濃厚的色彩層次及情感共鳴。富藝斯同場還展出香港秋拍的焦點拍品--奈良美智2006年作品《不行就是不行》， 此作品首度在拍場現身，估價上看2.1億元。

▲▼ 富藝斯,蘇富比 。（圖／公關照）

▲10月5日富藝斯香港珠寶拍賣領銜之作為1.63克拉圓形明亮式切割濃彩藍色鑽石戒指，估價約38,772,000元起。

▲▼ 富藝斯,蘇富比 。（圖／公關照）

▲富藝斯9.69及9.71克拉濃彩黃色鑽石配鑽石耳環，估價約13,468,000元起。

富藝斯《珍貴珠寶：香港》秋季拍賣將於10月5日登場，精心挑選百件彩色鑽石、天然和未經加熱處理的緬甸紅寶石和藍寶石、哥倫比亞祖母綠和古董簽名珠寶等，此次台北預覽會亮相的領銜之作為一枚1.63克拉圓形明亮式切割濃彩藍色鑽石戒指，超過1克拉的藍鑽已十分稀少，且又切是切割過程中造成原材料極大浪費的圓形明亮式切割，實屬難得，估價逾3800萬元；另一對9.69 克拉和 9.71 克拉濃彩黃色鑽石配鑽石吊耳環，因2顆黃鑽無論成色、淨度、大小、火彩都完美相配而珍貴，估價也上看千萬元。

▲▼ 富藝斯,蘇富比 。（圖／公關照）

▲蘇富比台北預覽會展出11.28 克拉雷地恩形艷彩藍色鑽石綴以梯形鑽石及圓形粉紅色鑽石的「無際之藍」，估價約848,898,000元起。（圖／蘇富比提供）

同樣在16、17日在台北舉辦香港秋拍預覽會的蘇富比，端出重量級彩鑽--11.28克拉雷地恩形艷彩藍色鑽石綴以梯形鑽石及圓形粉紅色鑽石戒指「無際之藍」（The Infinite Blue），其藍鑽原石於2020年在南非的庫里南礦發現，此礦區在此之前只有3枚超過10克拉的藍鑽上拍，身價非凡，成交價有望突破8.4億元。

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