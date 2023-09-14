空空賞／只要250元超佛系！不熏眼、防水也能卸的潔膚水回購率100%

文、圖／Cheryl

每天上妝、卸妝，長時間使用都會有自己的喜好跟覺得好用的單品，以下就盤點三款近期愛用到光光的好物，綜合比較價格，選出會持續回購的美妝產品。

＃PONY EFFECT 絕對高效植萃潔膚水，100ml、售價250元

回購率★★★★★

PONY EFFECT不僅在彩妝上面獲得許多好評，這款潔膚水也是好用到不行的隱藏版小物，價格不會太貴，同時又可以把防水彩妝卸好卸乾淨，重點是用完不會長粉刺、有油膩感，有如清潔過肌膚後的清新，完全不會過度乾燥的緊繃，真的好用會回購！

＃貝膚黛瑪 平衡控油潔膚液，500ml、售價850元

回購率：★★★★☆

已經用過「小紅水」的人絕對要試用看看這一瓶控油版的單品，比起保濕款更輕盈的感覺，夏季使用非常有感，同時針對敏感肌膚也可以達到舒緩的效果，而且不會有洗卸完過度收乾的感覺，是比小紅水更潔淨的感受，個人覺得是更推薦油性肌膚或是混合性肌膚夏天使用，控油恰到好處。

＃歐舒丹 草本強韌洗髮乳，500ml、售價1480元

回購率：★★★☆☆

歐舒丹除了護手霜很強，洗髮產品也一直默默受到歡迎，這次用光的強韌款，覺得比一般的草本系列稍微水潤一點，但不會過於滋潤、扁塌，算是養頭髮與頭皮很不錯的選擇，自然感的香氣聞起來也很療癒，用量甚至比想像中還要省，算是中上價位可以考慮的優秀髮品，但對於增加頭髮韌度方面覺得還需要多觀察。