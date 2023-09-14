另一半愛你還是愛自己更多？超準心測分析兩人的感情狀態

記者李薇／台北報導 圖／翻攝自小紅書

祈求好的姻緣，總是希望對方可以接納自己的一切，在面對危機的時候可以挺身而出，而你的另一半是愛你還是愛自己更多？以下這個心理測驗可以幫助你更了解對方的心理狀態。

Q：你覺得哪一對動物會最幸福？

A.

選擇一對貓咪的你的另一半感情界線是模糊的，有時候會出現特別愛自己的現象，當然也有特別愛你的時候，但狀態陰晴不定、很難掌握；可以知道的是你們兩個都彼此都很相愛，希望無時無刻都可以黏在一起，一旦分開就會焦慮不安，雙方都很缺乏安全感，只要有一點爭吵就會很像天塌下來一樣。

B.

選擇一對大象的你另一半會愛你更多一些， 他也許不是很有錢或是社經地位很高的人，但是卻很願意包容你的脾氣與各種壞習慣，就算是你在最低谷、最狼狽，甚至對人生沒有希望的時候，他也始終能夠接納、縱容你的一切，久而久之你也對他很放心，但建議要適時的給出愛的回應，否則付出太久也是會疲乏。

C.

選擇一對大熊的另一半愛你跟自己一樣多，你們可以彼此擁有，但不是佔有，你們興趣、個性跟愛好都很接近，就像是一面鏡子，共通的語言跟習慣很多，不需要時時刻刻緊貼，也能夠給予對方足夠的空間與安全感，比起想從對方身上得到更多愛與關懷，你們兩個都傾向彼此攜手前進，相伴一生的互相扶持。

D.

選擇一對兔子的你另一半愛自己勝過愛你，這樣的另一半對於自己的感受非常在乎，比起關心你的狀態，他們更沉浸在自己的世界裡面，尤其是受到傷害或是遇到危機的時候，他們就像是兔子一樣，很容易受到驚嚇或是害怕，所以習慣先自保以求安穩，這樣的感情很可能是因為經過長時間的消磨所致，彼此需要重新檢視兩個人的相處模式與溝通更重要。