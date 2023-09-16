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手指不優雅常見4大壞習慣！剪太短、酒精清潔劑都是破壞美感殺手

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想要有美美的指甲，讓每一次伸手都能漂亮氣質，養成良好的習慣非常重要，Dolly Nail主理人、同時也是台灣TNA一級美甲師小桔就分析，常見的4個美甲壞習慣與解決方案，建議想要做漂亮美甲的人，或是想讓手更好看、有質感的女性，可以先從這些小細節做起。

▲美甲,O.P.I,指彩,指甲彩繪,Jurlique,茱莉蔻,歐舒丹。（圖／品牌提供）

Tips 1：不要咬指甲

很多人在焦慮或是不安的時候，都會有咬指甲或是摳剝指甲的壞習慣，導致指甲越來越短不說，甚至還會出現凹凸不平的痕跡，同時也不夠衛生，建議在這樣的狀況下，可以特別使用苦甲水或是寶寶戒吃手指的產品，來輔助減少咬甲的狀況，如果是心理因素也可以尋求心理醫生幫忙。

Tips 2：不要剪太短

不留指甲的強迫症，都是要剪到沒有白白的指甲出現，才能安心，其實這樣很容易導致裡面的指甲肉越縮越短，髒污更容易卡縫之外，嚴重甚至可能出現甲溝炎的狀況，建議每次剪甲都至少留0.1到0.2公分的白色區塊，不僅未來做指甲比較好看、增加被修型的可能性，也比較不容易有指甲疾病。

▲美甲,O.P.I,指彩,指甲彩繪,Jurlique,茱莉蔻,歐舒丹。（圖／品牌提供）

Tips 3：減少碰清潔劑

清潔劑其實對於肌膚油脂的去除效果很強，尤其是常常做家事的人，若是使用熱水清理，更會越洗越乾、出現老化紋路，建議可以佩戴手套或是使用比較不傷手的清潔產品，來取代去污力極強的成分，同時加強指緣油、護手霜的養護。

Tips 4：酒精適量 

隨著疫情影響，酒精隨手噴已是常態，但長時間下來的溶劑揮發，很容易讓手部出現乾紋，建議可以每次洗完手就用指緣油一滴擦拭10指，用量不用多，後續做事、打電腦、用手機也能避免油膩問題；晚上則可以大約一指一滴，稍微按摩幫助吸收，或是使用棉手套與護手霜搭配厚敷，加強養護效果。

▲美甲,O.P.I,指彩,指甲彩繪,Jurlique,茱莉蔻,歐舒丹。（圖／品牌提供）

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＃O.P.I 古布阿蘇指精華，14.8ml、售價950元

▲美甲,O.P.I,指彩,指甲彩繪,Jurlique,茱莉蔻,歐舒丹。（圖／品牌提供）

專為手指設計的保養油，輕盈質地一抹秒速吸收，裡面擁有白茶萃取、酪梨油複合精華、古布阿蘇、葡萄籽油、卵磷脂等抗老成分，對於指尖乾燥擁有很好的修護效果，每天使用很可以。

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▲美甲,O.P.I,指彩,指甲彩繪,Jurlique,茱莉蔻,歐舒丹。（圖／品牌提供）

Jurlique茱莉蔻的護手霜向來用過都再也回不去，不僅是天然植萃成分香氣療癒，更厲害的是塗抹雙手之後，不會感覺到油膩的養護感，如果臨時又需要再洗手，也不會帶走手部多餘水分，可以說是「護手霜天花板」。

＃歐舒丹 桂花舒芙護手霜，30ml、售價400元

▲美甲,O.P.I,指彩,指甲彩繪,Jurlique,茱莉蔻,歐舒丹。（圖／品牌提供）

歐舒丹的限量香氣護手霜，總是吸引粉絲搶購，針對桂花盛開時節再度推出限定版護手霜，當然也是掃貨重點，更加輕盈的質地配上淡雅甜香，滋潤保濕同時，天天擦也不心疼。 

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關鍵字：

美甲, O.P.I, 指彩, 指甲彩繪, Jurlique, 茱莉蔻, 歐舒丹

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