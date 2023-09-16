用多巴胺配件抓住夏天的尾巴！比基尼當內搭好辣、粉色手機殼還能放美照

實習記者劉于禎／綜合報導

雖然暑假結束，夏日接近尾聲，但炎熱的天氣還是很適合高明度、讓人看了心情愉悅的多巴胺穿搭，一起利用以下幾個來自泰國品牌的繽紛配件，來抓住夏天的尾巴，盡情散發青春活潑的氣息吧！

narinarihouse 字母髮夾

甜妹不能錯過的超可愛髮夾，鮮豔的小花和圓潤的字母帶你回到迷人的90年代，每一個都是手工製作，也可以客製化選擇喜歡的字母，單戴或是疊戴多個都散發復古可愛的氣息。

▲narinarihouse字母髮夾。（圖／Pinkoi官網，下同）

morethanyoursee 外星人項鍊

morethanyoursee的每件飾品都是手工製成，這條外星人項鍊結合五顏六色的串珠滿滿調皮搗蛋的氛圍，特別的是串珠材料是來自玻璃、手繪陶瓷及天然石材，賦予獨特質感，非常適合搭配正夯的Y2K風格，俏皮女孩請閉眼入手。

▲morethanyoursee外星人項鍊。

sunscreme 粉色透明手機殼

韓星都愛用的串珠手機掛飾，sunscreme也有很多巴胺風的款式可選擇，另外也很推薦他們家的iPhone手機殼，這款粉色ID透明手機殼光是貼滿貼紙就讓人直呼好可愛，中間的粉色方框可以定制放上照片，瞬間成為獨一無二的配件，還附帶一條彩色串珠掛飾，1+1組合還800元有找，既便宜又時髦。

▲sunscreme粉色透明手機殼。

matchmeswimwear Piper Tiedye 比基尼

這款比基尼使用手工紮染技術讓每一件的花紋都是獨一無二，造型設計上非常可愛，無論是在泳池還是享受海灘的陽光，度假帶上它都是讓你散發魅力的選擇，當內搭一樣好辣，在夏天的尾巴狠狠時尚一番。

▲matchmeswimwear Piper Tiedye 比基尼。