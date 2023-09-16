fb ig video ETtoday search mobile

用多巴胺配件抓住夏天的尾巴！比基尼當內搭好辣、粉色手機殼還能放美照

>

實習記者劉于禎／綜合報導

雖然暑假結束，夏日接近尾聲，但炎熱的天氣還是很適合高明度、讓人看了心情愉悅的多巴胺穿搭，一起利用以下幾個來自泰國品牌的繽紛配件，來抓住夏天的尾巴，盡情散發青春活潑的氣息吧！

narinarihouse　字母髮夾

甜妹不能錯過的超可愛髮夾，鮮豔的小花和圓潤的字母帶你回到迷人的90年代，每一個都是手工製作，也可以客製化選擇喜歡的字母，單戴或是疊戴多個都散發復古可愛的氣息。

▲▼夏日多巴胺。（圖／pinkoi）

▲narinarihouse字母髮夾。（圖／Pinkoi官網，下同）

morethanyoursee　外星人項鍊

morethanyoursee的每件飾品都是手工製成，這條外星人項鍊結合五顏六色的串珠滿滿調皮搗蛋的氛圍，特別的是串珠材料是來自玻璃、手繪陶瓷及天然石材，賦予獨特質感，非常適合搭配正夯的Y2K風格，俏皮女孩請閉眼入手。

▲▼夏日多巴胺。（圖／pinkoi）

▲morethanyoursee外星人項鍊。

sunscreme　粉色透明手機殼

韓星都愛用的串珠手機掛飾，sunscreme也有很多巴胺風的款式可選擇，另外也很推薦他們家的iPhone手機殼，這款粉色ID透明手機殼光是貼滿貼紙就讓人直呼好可愛，中間的粉色方框可以定制放上照片，瞬間成為獨一無二的配件，還附帶一條彩色串珠掛飾，1+1組合還800元有找，既便宜又時髦。

▲▼夏日多巴胺。（圖／pinkoi）

▲sunscreme粉色透明手機殼。

matchmeswimwear　Piper Tiedye 比基尼

這款比基尼使用手工紮染技術讓每一件的花紋都是獨一無二，造型設計上非常可愛，無論是在泳池還是享受海灘的陽光，度假帶上它都是讓你散發魅力的選擇，當內搭一樣好辣，在夏天的尾巴狠狠時尚一番。

▲▼夏日多巴胺。（圖／pinkoi）

▲matchmeswimwear Piper Tiedye 比基尼。

《ETStar學習雲》開課了
想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
全部課程限時大優惠（進入學習平台
步驟1：點選課程「立即結帳」
步驟2：輸入折扣碼【fashioncar】再享早鳥優惠9折

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

關鍵字：

夏天, 消暑, 配件, 多巴胺

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

用對眼霜讓你年輕5歲　小S愛用款曝光

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

TOD'S芭蕾舞鞋放大豆豆萌翻

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

Jo Malone英國梨甜豌豆香水疊擦好百搭

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

周冬雨戴BOUCHERON順便秀美背直角肩

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

林志玲戴珍珠吐金句：悶熱也要淡定的靜下

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

勞力士併購百年錶店！版圖橫跨經銷「一條龍」

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

陳庭妮分享夫妻小甜蜜：互穿衣服

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

令人稱羨的17歲！NewJeans Haerin戴滿DIOR珠寶

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

周杰倫戴千萬元勞力士連撞兩大咖

ET Fashion

推薦閱讀

UNIQLO：C聯名系列今開賣！時尚迷排隊搶買　超燒精品級風衣秒完售

UNIQLO：C聯名系列今開賣！時尚迷排隊搶買　超燒精品級風衣秒完售

紐約時裝周／陳庭妮婚後重回紐約嗨喊：好興奮！Michael Kors大秀集結眾女神

紐約時裝周／陳庭妮婚後重回紐約嗨喊：好興奮！Michael Kors大秀集結眾女神

超療癒！擴香收入太魯閣的清新木質調、助眠噴霧讓人鎮靜心神

超療癒！擴香收入太魯閣的清新木質調、助眠噴霧讓人鎮靜心神

超準！挑一杯看起來「最貴的飲料」看看你在別人眼中是怎樣的人 誠品信義店「最後周年慶」9／15登場　祭歷年最優惠滿千送百說BYE BYE 秋冬髮型4大趨勢　原生感黑直髮搭齊瀏海超減齡、層次剪依然流行 誠品新店裕隆城9／20「提前開放」民眾入場　5重點搶先看 痘痘長不停？皮膚科醫師揭5個「長痘壞習慣」　常喝牛奶也中鏢 新光三越信義A8「破千坪改裝」26間新櫃報到　Frédéric Malle獨家登場 《無用的謊言》7金句：面對變心這件事，無論再怎麼努力都無法挽救

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面