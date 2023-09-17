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月餅吃膩了？5款創意中秋禮盒　柚子精油皂應景實用、月兔馬卡龍超可愛

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實習記者劉于禎／綜合報導

每年中秋時節家裡總是堆滿月餅和柚子，吃到最後都感覺很膩，今年來點不一樣，以下五款既有節日元素又富有創意的禮盒，傳達祝福思念也合家人與朋友的心意。

DolceVita多茄米拉創意甜點　嫦娥奔月禮盒

吃膩月餅、蛋黃酥，那就換這款超可愛的餅乾禮盒，以嫦娥奔月的諧音「長鵝」製作糖霜餅乾，再搭配布列塔尼酥餅、千層蝴蝶酥、小泡芙、草莓小雪球和馬林糖脆餅，集合所有精緻餅乾，每一種的數量都恰到好處，好吃到絕對不會剩下。

▲▼中秋好禮。（圖／Pinkoi）

▲DolceVita多茄米拉創意甜點 嫦娥奔月禮盒。（圖／DolceVita官網）

Fascinée菲斯尼 皎月思情馬卡龍禮盒

減肥也不能忽略節日的儀式感！這款禮盒包含月兔搗肉鬆（肉鬆）、寶柚寧（柚香青寧）和焦月紅韻（焦糖奶茶）三種口味的的馬卡龍，使用減糖配方，每一顆的餡料都超滿足，讓你在滿足口慾的同時也完全不會有負擔，是送給身邊女生的完美選擇。

▲▼中秋好禮。（圖／Pinkoi）

▲Fascinée菲斯尼 皎月思情馬卡龍禮盒。（圖／Pinkoi官網）

蘭揚食品　中秋優植肉燒烤組合包

素食主義者有口福了，中秋節絕對不能錯過活動就是烤肉，以往素食者可能就只能吃吃青椒、香菇、筊白筍等蔬菜，優植肉組合包內含黑胡椒猴頭菇排、維根世代漢堡、義式番茄素肉丸、BBQ松阪株、燒烤牛五花、薑燒輕肉片和醬燒牛五花等11種食材，讓你今年的烤肉更豐富，在口感上也有全新體驗。

▲▼中秋好禮。（圖／Pinkoi）

▲蘭揚食品 中秋優植肉燒烤組合包。（圖／Pinkoi官網）

三個娃創皂工作室　柚子精油皂

除了食物之外還可以送點有新意的小物，像這款柚子精油皂，把香皂製作成小巧的柚子形狀，不只應景還很實用，也貼心的根據不同洗感、滋潤度製成植物油冷製皂和羊毛脂皂二款，而冷製皂因為需要晾皂30－40天，所以想要送禮的朋友記得提前訂購。

▲▼中秋好禮。（圖／Pinkoi）

▲三個娃創皂工作室 柚子精油皂。（圖／ Facebook@三個娃創皂工作室）

LIGHTO 光印樣　明月物語小夜燈

讓月亮代表你的心，可愛的月兔望著超寫實的月亮，這款小夜燈還能依照你的需求客製化想和對方說的話，讓對方不論初一十五都能看到專屬滿月，感受你對他所表達的祝福。

▲▼中秋好禮。（圖／Pinkoi）

▲LIGHTO 光印樣 明月物語小夜燈。（圖／LIGHTO光印樣官網）

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關鍵字：

中秋節, 送禮, 中秋禮盒, 柚子

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